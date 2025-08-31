जयपुर में 6 साल की बच्ची से बलात्कार, मासूम की चीखें थमी नहीं…और पुलिस ने आरोपी को पकड़ते ही छोड़ दिया



परेशान परिजन ने गलता गेट थाने पहुंचकर शिकायत दी। पुलिस ने उसी दिन कारखाने पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन पॉक्सो एक्ट के तहत संगीन आरोप होने के बावजूद पुलिस ने उसे शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया और अगले ही दिन जमानत पर रिहा भी कर दिया।