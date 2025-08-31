Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर में 6 साल की बच्ची से बलात्कार, मासूम की चीखें थमी नहीं…और पुलिस ने आरोपी को पकड़ते ही छोड़ दिया

Jaipur Crime: प्रदेश की राजधानी जयपुर में एक छह साल की मासूम से बलात्कार हुआ। मामले में पीड़ित परिवार ढाई महीने से पुलिस थाने के चक्कर लगा रहा है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा तो लेकिन दूसरे दिन ही छोड़ दिया।

जयपुर

Arvind Rao

Aug 31, 2025

Jaipur Crime
रामगंज थाना (फोटो- पत्रिका)

Jaipur Crime: जयपुर शहर में छह साल की एक मासूम के साथ पड़ोसी ने बलात्कार किया और पुलिस ने इसे शांतिभंग मान लिया। पीड़ित परिवार थाने के कई चक्कर लगा चुका है। लेकिन उनकी गुहार लगातार अनसुनी की गई। मामला गलता गेट थाना इलाके का है।


दरअसल, बलात्कार की यह घटना 15 जून को आरी-तारी के कारखाने की मजदूर महिला की बेटी के साथ हुई। छह वर्षीय मासूम के साथ उसी के गांव के 22 वर्षीय आरोपी ने चॉकलेट का लालच देकर घिनौना अपराध किया।


घटना के बाद पीड़ित बालिका ने घर पहुंच रोते-रोते परिजन को आपबीती सुनाई। बच्ची की हालत देख परिजन गुस्से में थे और तुरंत रामगंज थाने पहुंच गए। लेकिन रामगंज पुलिस ने मामले को गलता गेट क्षेत्र का बताकर परिजन को लौटा दिया।

ये भी पढ़ें

भाभी की नौकरी के लिए पति ने पत्नी को बनाया ‘डमी’, फर्जी तरीके से खुद बना SI… शिक्षिका व पति गिरफ्तार
जयपुर
sog action in rajasthan


पुलिस ने आरोपी को पहले पकड़ा, फिर तुरंत छोड़ा


परेशान परिजन ने गलता गेट थाने पहुंचकर शिकायत दी। पुलिस ने उसी दिन कारखाने पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन पॉक्सो एक्ट के तहत संगीन आरोप होने के बावजूद पुलिस ने उसे शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया और अगले ही दिन जमानत पर रिहा भी कर दिया।


परिवार को धमकाया


इसके बाद आरोपी ने पीड़िता के परिवार को धमकाना शुरू कर दिया। कोर्ट की दखल के बाद करीब ढाई महीने बाद शुक्रवार देर रात को पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया।

ये भी पढ़ें

SI भर्ती रद्द: क्या सरकार डबल बैंच में नहीं करेगी अपील? चयनित अभ्यर्थियों ने की ये तैयारी; मंत्री ने दिया बड़ा संकेत
जयपुर
Jogaram Patel and CM Bhajanlal

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

31 Aug 2025 08:34 am

Published on:

31 Aug 2025 08:33 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में 6 साल की बच्ची से बलात्कार, मासूम की चीखें थमी नहीं…और पुलिस ने आरोपी को पकड़ते ही छोड़ दिया

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.