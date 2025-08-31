जयपुर में 6 साल की बच्ची से बलात्कार, मासूम की चीखें थमी नहीं…और पुलिस ने आरोपी को पकड़ते ही छोड़ दिया

Jaipur Crime: जयपुर शहर में छह साल की एक मासूम के साथ पड़ोसी ने बलात्कार किया और पुलिस ने इसे शांतिभंग मान लिया। पीड़ित परिवार थाने के कई चक्कर लगा चुका है। लेकिन उनकी गुहार लगातार अनसुनी की गई। मामला गलता गेट थाना इलाके का है।
दरअसल, बलात्कार की यह घटना 15 जून को आरी-तारी के कारखाने की मजदूर महिला की बेटी के साथ हुई। छह वर्षीय मासूम के साथ उसी के गांव के 22 वर्षीय आरोपी ने चॉकलेट का लालच देकर घिनौना अपराध किया।
घटना के बाद पीड़ित बालिका ने घर पहुंच रोते-रोते परिजन को आपबीती सुनाई। बच्ची की हालत देख परिजन गुस्से में थे और तुरंत रामगंज थाने पहुंच गए। लेकिन रामगंज पुलिस ने मामले को गलता गेट क्षेत्र का बताकर परिजन को लौटा दिया।
परेशान परिजन ने गलता गेट थाने पहुंचकर शिकायत दी। पुलिस ने उसी दिन कारखाने पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन पॉक्सो एक्ट के तहत संगीन आरोप होने के बावजूद पुलिस ने उसे शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया और अगले ही दिन जमानत पर रिहा भी कर दिया।
इसके बाद आरोपी ने पीड़िता के परिवार को धमकाना शुरू कर दिया। कोर्ट की दखल के बाद करीब ढाई महीने बाद शुक्रवार देर रात को पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया।