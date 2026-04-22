Jaipur Crime: दर्शन करने मंदिर की चाबी मांगी, 10 लाख रुपए के छत्र ले गया

समाज के लोगों ने उस पर विश्वास कर चाबी दे दी । मंगलवार सुबह जब श्रद्धालु नियमित पूजा-अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे तो वहां का नजारा देख होश उड़ गए । बदमाश ने बड़ी सफाई से वारदात को अंजाम दिया। मंदिर की मूलवेदी में विराजमान भगवान पार्श्वनाथ, शांतिनाथ और महावीर स्वामी की मूर्तियों पर लगे छत्रों सहित अन्य वेदियों से भी एक-एक कर कुल 12 छत्र चोरी कर लिए। छत्रों का कुल वजन लगभग 4 किलोग्राम बताया जा रहा है ।