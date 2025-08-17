Jaipur Crime : जयपुर में जन्माष्टमी की धूम के बीच रात में हुआ बड़ा क्राइम, ई-रिक्शा चालक की गला रेतकर हुई हत्या

Jaipur Crime : जयपुर से बड़ी खबर। जिस वक्त जयपुर में सभी जन्माष्टमी का त्योहार मना रहे थे। उस वक्त जयपुर में एक बड़ा मर्डर केस हो गया। जयपुर के मुहाना थाना इलाके में शनिवार रात ई-रिक्शा चालक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने एफएसएल की मदद से साक्ष्य जुटाए। पुलिस अब आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है ताकि हत्या के आरोपी को पकड़ा जा सके।
पुलिस ने बताया कि हत्या का शिकार मनोज रैगर (30 वर्ष) दुसाद नगर मालपुरा गेट का रहने वाला था। पुलिस को मौके पर ई-रिक्शा खड़ा मिला। पुलिस को मनोज के पास ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड मिला। जिससे उसकी पहचान हुई।
पुलिस ने बताया कि जिस जगह हत्या की गई वहां सड़क सुनसान रहती है। उसके पास ही क्रिकेट की अकादमी है। सड़क पर खून से लथपथ युवक को देख वहां से गुजर रहे राहगीर ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को महात्मा गांधी अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाया है।
पुलिस ने बताया कि जिस तरह वारदात को अंजाम दिया गया उससे लगता है कि ई-रिक्शा चालक की किसी से रंजिश रही होगी। उसका गला बेरहमी से रेता गया था। गला रेतने से सड़क पर खून ही खून फैल गया।