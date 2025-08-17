Jaipur Crime : जयपुर में जन्माष्टमी की धूम के बीच रात में हुआ बड़ा क्राइम, ई-रिक्शा चालक की गला रेतकर हुई हत्या

Jaipur Crime : जयपुर से बड़ी खबर। जिस वक्त जयपुर में सभी जन्माष्टमी का त्योहार मना रहे थे। उस वक्त जयपुर में एक बड़ा मर्डर केस हो गया। जयपुर के मुहाना थाना इलाके में शनिवार रात ई-रिक्शा चालक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने एफएसएल की मदद से साक्ष्य जुटाए। पुलिस अब आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है ताकि हत्या के आरोपी को पकड़ा जा सके।