Jaipur Crime : पत्नी को अचानक हुआ कैंसर, फिर तो पति ने बरपाया कहर, तंग आकर पत्नी किया सुसाइड, जानें फिर क्या हुआ

Jaipur Crime : जयपुर के श्याम नगर थाना पुलिस ने कैंसर पीड़ित पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पति को गिरफ्तार किया है। पुलिस उससे पूछताछ कर मामले में अन्य लोगों की भूमिका का पता लगा रही है। थाना प्रभारी दलबीर सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी अक्षय जैन निर्माण नगर में किराए से रहता है। उसकी पत्नी स्वप्निल जैन ने पति की प्रताड़ना से तंग आकर 20 जुलाई को खुदकुशी कर ली थी। नशे में पत्नी से मारपीट करने के आरोप लगाकर परिजनों ने खुदकुशी का जिम्मेदार ठहराया था।
आरोप है कि विवाहिता कैंसर से पीड़ित हुई तो पति सहित ससुराल वाले उसे बीमारी का ताना देकर प्रताड़ित करने लगे। स्वप्निल और अक्षय की शादी 11 जुलाई-2013 को हुई थी। स्वप्निल के 8 जुलाई-2016 को बेटे ओजस ने जन्म लिया।
आरोप है कि अक्षय और उसके परिजन शादी के बाद से ही स्वप्निल को दहेज की खातिर शारीरिक-मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। परेशान विवाहिता बेटे को लेकर कई बार अलवर स्थित मायके गई। समझाइश के बाद फिर ससुराल लौट आई।