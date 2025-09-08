Jaipur Crime : पत्नी को अचानक हुआ कैंसर, फिर तो पति ने बरपाया कहर, तंग आकर पत्नी किया सुसाइड, जानें फिर क्या हुआ

Jaipur Crime : जयपुर के श्याम नगर थाना पुलिस ने कैंसर पीड़ित पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पति को गिरफ्तार किया है। पुलिस उससे पूछताछ कर मामले में अन्य लोगों की भूमिका का पता लगा रही है। थाना प्रभारी दलबीर सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी अक्षय जैन निर्माण नगर में किराए से रहता है। उसकी पत्नी स्वप्निल जैन ने पति की प्रताड़ना से तंग आकर 20 जुलाई को खुदकुशी कर ली थी। नशे में पत्नी से मारपीट करने के आरोप लगाकर परिजनों ने खुदकुशी का जिम्मेदार ठहराया था।