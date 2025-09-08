Patrika LogoSwitch to English

Jaipur Crime : पत्नी को अचानक हुआ कैंसर, फिर तो पति ने बरपाया कहर, तंग आकर पत्नी किया सुसाइड, जानें फिर क्या हुआ

Jaipur Crime : जयपुर के श्याम नगर थाना पुलिस ने कैंसर पीड़ित पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पति को गिरफ्तार किया है।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 08, 2025

Jaipur Crime Provoked his cancer-stricken wife to commit suicide Husband arrested
श्याम नगर थाना पुलिस की गिरफ्त में पति अक्षय जैन। पत्रिका फोटो

Jaipur Crime : जयपुर के श्याम नगर थाना पुलिस ने कैंसर पीड़ित पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पति को गिरफ्तार किया है। पुलिस उससे पूछताछ कर मामले में अन्य लोगों की भूमिका का पता लगा रही है। थाना प्रभारी दलबीर सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी अक्षय जैन निर्माण नगर में किराए से रहता है। उसकी पत्नी स्वप्निल जैन ने पति की प्रताड़ना से तंग आकर 20 जुलाई को खुदकुशी कर ली थी। नशे में पत्नी से मारपीट करने के आरोप लगाकर परिजनों ने खुदकुशी का जिम्मेदार ठहराया था।

कैंसर से पीड़ित होने पर मिलती थी प्रताड़ना

आरोप है कि विवाहिता कैंसर से पीड़ित हुई तो पति सहित ससुराल वाले उसे बीमारी का ताना देकर प्रताड़ित करने लगे। स्वप्निल और अक्षय की शादी 11 जुलाई-2013 को हुई थी। स्वप्निल के 8 जुलाई-2016 को बेटे ओजस ने जन्म लिया।

राम जल सेतु लिंक परियोजना पर आया बड़ा अपडेट, जल संसाधन विभाग तैयार कर रहा नया प्रस्ताव, नीमराणा के लिए आएगी खुशखबर
जयपुर
Ram Jal Setu Link Project Big Update Water Resources Department is Preparing Proposal Neemrana Public Happy

दहेज की खातिर करते थे प्रताड़ित

आरोप है कि अक्षय और उसके परिजन शादी के बाद से ही स्वप्निल को दहेज की खातिर शारीरिक-मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। परेशान विवाहिता बेटे को लेकर कई बार अलवर स्थित मायके गई। समझाइश के बाद फिर ससुराल लौट आई।

राजस्थान सरकार की नई योजना, 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 8 फीसदी तक मिलेगा ब्याज अनुदान
जयपुर
Rajasthan Government New Scheme Vishwakarma Yuva Udyam Protsahan Yojana interest Subsidy up to 8 Percentage will be given on Loan up to two crore rupees

Jaipur Crime : पत्नी को अचानक हुआ कैंसर, फिर तो पति ने बरपाया कहर, तंग आकर पत्नी किया सुसाइड, जानें फिर क्या हुआ

