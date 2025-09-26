जयपुर में अपराध कम हुए, हत्या के प्रयास में 5% बढ़ोतरी, चोरी और लूट समेत इन मामलों में गिरावट



पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने बताया कि इस साल पुलिस ने विशेष अधिनियम के तहत 9 प्रतिशत अधिक कार्रवाई की। इसके चलते भी अपराध पर अंकुश लगा है। आबकारी एक्ट, जुआ एक्ट, ऑर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के तहत वर्ष 2024 में अगस्त तक 436 कार्रवाई की गई, जबकि इस वर्ष इस अवधि में यह बढ़कर 476 हुई।