जयपुर

जयपुर में अपराध कम हुए, हत्या के प्रयास में 5% बढ़ोतरी, चोरी और लूट समेत इन मामलों में गिरावट

जयपुर कमिश्नरेट में इस साल अगस्त तक कुल 17,106 मामले दर्ज हुए, जो पिछले साल की तुलना में 13% कम हैं। हत्या के प्रयास में 5% वृद्धि, बलात्कार में 1% कमी, जबकि चोरी, लूट, डकैती और नकबजनी में 2 से 75% तक गिरावट दर्ज की गई।

जयपुर

Arvind Rao

Sep 26, 2025

Jaipur Crime report
पुलिस कमिश्नरेट जयपुर (फोटो- पत्रिका)

जयपुर: जयपुर कमिश्नरेट में गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष अगस्त तक 13 प्रतिशत केस कम दर्ज हुए हैं। जयपुर कमिश्नरेट में इस वर्ष दर्ज आंकड़ों पर गौर करें तो जानलेवा हमले के मामलों में पांच प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है।


जबकि हत्या, लूट, डकैती, अपहरण, चोरी और वाहन चोरी में दो से 43 फीसदी तक की कमी हुई है। बलात्कार के मामलों में एक प्रतिशत की ही कमी हुई है। वर्ष 2023 की तुलना में वर्ष 2025 में अगस्त तक 17 प्रतिशत केस कम दर्ज हुए हैं।


विशेष अधिनियम में बढ़ी कार्रवाई


पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने बताया कि इस साल पुलिस ने विशेष अधिनियम के तहत 9 प्रतिशत अधिक कार्रवाई की। इसके चलते भी अपराध पर अंकुश लगा है। आबकारी एक्ट, जुआ एक्ट, ऑर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के तहत वर्ष 2024 में अगस्त तक 436 कार्रवाई की गई, जबकि इस वर्ष इस अवधि में यह बढ़कर 476 हुई।


वर्ष 2024 और 2025 में जनवरी से अगस्त तक अपराध के जारी आंकड़े


अपराध-2024-2025-कमी/वृद्धि
हत्या-75-65-13 प्रतिशत कमी
हत्या का प्रयास-130-136-5 प्रतिशत वृद्धि
डकैती-16-4-75 प्रतिशत कमी
लूट-182-103-43 प्रतिशत-कमी
अपहरण-674-661-2 प्रतिशत कमी
दुष्कर्म-354-352-1 प्रतिशत कमी
बलवा-26-23-12 प्रतिशत कमी
नकबजनी-891-568-36 प्रतिशत कमी
चोरी-6509-4910-25 प्रतिशत कमी
अन्य-10831-10284-5 प्रतिशत कमी
कुल मामले 19688, 17106-13 प्रतिशत कमी

जयपुर

Published on:

26 Sept 2025 11:12 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में अपराध कम हुए, हत्या के प्रयास में 5% बढ़ोतरी, चोरी और लूट समेत इन मामलों में गिरावट

