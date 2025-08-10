Jaipur Crime: घर लौट रहे व्यापारी के साथ लूट, SUV सवार बदमाशों ने मारी गोली, एक्सरे में आ रही साफ नजर

जानकारी के अनुसार हाबु का बास निवासी गिरधारी लाल गढ़वाल (61) बागड़ो का बास स्टैंड पर किराने की दुकान चलाता है। गिरधारी लाल के भाई भगीरथ ने बताया कि वह रोजाना साढ़े 9 से 10 बजे के बीच दुकान बंद करके घर आता है। शनिवार रात को भी दुकान बंद कर मोटरसाइकिल पर सवार होकर बागड़ो का बास से घर आ रहा था। करीब 10 बजे बागड़ो का बास से हाबु का बास आने वाली सड़क पर रोजा वाली ढाणी के समीप हस्तेड़ा की ओर से आ रहे स्कार्पियो गाड़ी सवारों ने मोटरसाइकिल की साइड दबा दी।