जयपुर

Jaipur Crime: घर लौट रहे व्यापारी के साथ लूट, SUV सवार बदमाशों ने मारी गोली, एक्सरे में आ रही साफ नजर

Jaipur Crime: राजधानी जयपुर में दुकान से घर लौट रहे व्यापारी के साथ SUV सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। इस दौरान बदमाशों ने दुकानदार के पैर में गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

जयपुर

Kamal Mishra

Aug 10, 2025

jaipur loot
जयपुर में व्यापारी के साथ लूट (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। गोविंदगढ़ कस्बा थाना क्षेत्र में शनिवार रात लूट और फायरिंग की सनसनीखेज वारदात सामने आई। SUV में सवार बदमाशों ने किराना दुकानदार से 60 हजार रुपये नकद लूट लिए और विरोध करने पर उसके पैर में गोली मार दी। घायल दुकानदार को एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक्सरे में पैर के अंदर फंसी हुई गोली साफ नजर आ रही है।

जानकारी के अनुसार हाबु का बास निवासी गिरधारी लाल गढ़वाल (61) बागड़ो का बास स्टैंड पर किराने की दुकान चलाता है।  गिरधारी लाल के भाई भगीरथ ने बताया कि वह रोजाना साढ़े 9 से 10 बजे के बीच दुकान बंद करके घर आता है। शनिवार रात को भी दुकान बंद कर मोटरसाइकिल पर सवार होकर बागड़ो का बास से घर आ रहा था। करीब 10 बजे बागड़ो का बास से हाबु का बास आने वाली सड़क पर रोजा वाली ढाणी के समीप हस्तेड़ा की ओर से आ रहे स्कार्पियो गाड़ी सवारों ने मोटरसाइकिल की साइड दबा दी।

दुकानदार ने एक बदमाश को पकड़ लिया था

साइड दबाने पर वह सड़क के नीचे खेतों की ओर बनी तार बाउंड्री पर गिर गया। इसी दौरान स्कार्पियो सवारों ने दुकानदार से बैग व 60 हजार रुपए नकद छीन लिए। छीना-झपटी के दौरान दुकानदार ने स्कार्पियो सवार एक जने को पकड़ दबोच लिया तथा उपर बैठ गया। काफी कोशिश करने के बाद भी जब पकड़ से नहीं छूटा तो एक बदमाश ने कहा की गोली मार दे।

लोगों के पहुंचने से पहले बदमाश फरार

इसी दौरान एक अन्य बदमाश ने गोली चला दी। दुकानदार के पैर की पिंडली में गोली लगने के साथ ही वह छूट गया। इसके बाद स्कार्पियो में आए सभी लोग गाड़ी में बैठकर किशनमानपुरा की ओर भाग गए। वारदात के बाद ही मौके पर आसपास के लोग पहुंच गए, वहीं कुछ देर बाद थाना क्षेत्र में गश्त कर रही पुलिस की गाड़ी भी मौके पर पहुंची लेकिन तबतक बदमाश फरार हो गए।

एसएमएस अस्पताल में चल रहा इलाज

घायल दुकानदार को स्थानीय निवासी व परिजन उसे गोविंदगढ़ सीएचसी लेकर पहुंचे जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे रैफर कर दिया। इसके बाद परिजन उसे चौमूं के बराला हास्पिटल लेकर पहुंचे जहां पर एक्स-रे करने पर पैर में गोली होने पर एसएमएस अस्पताल रैफर कर दिया। घायल को शनिवार की रात 2 बजे से परिजन एसएमएस अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर दुकानदार का इलाज चल रहा है।

Jaipur Crime: घर लौट रहे व्यापारी के साथ लूट, SUV सवार बदमाशों ने मारी गोली, एक्सरे में आ रही साफ नजर

