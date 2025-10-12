Jaipur Crime: बेरहमी से पिटाई के बाद युवक की हत्या, सड़क किनारे नग्न अवस्था में फेंका शव, सदमे में परिवार



पुलिस ने बताया कि एफएसएल रिपोर्ट और पोस्टमॉर्टम के बाद ही मौत के कारणों का पता लगेगा। युवक रामनिवास चार भाइयों में तीसरे नंबर का था। वह अविवाहित था और टेंट की दुकान पर ड्राइविंग का काम करता था। उसके दोनों बड़े भाई और छोटा भाई भी ट्रक ड्राइवर हैं। परिवार अचानक घटी इस घटना से सदमे में है।