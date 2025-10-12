Patrika LogoSwitch to English

Jaipur Crime: बेरहमी से पिटाई के बाद युवक की हत्या, सड़क किनारे नग्न अवस्था में फेंका शव, सदमे में परिवार

Jaipur Crime: एक युवक का सड़क किनारे नग्न अवस्था में शव मिला है। बेरहमी से पिटाई के बाद युवक की हत्या की गई है। फिलहाल, पुलिस जांच कर रही है।

जयपुर

Arvind Rao

Oct 12, 2025

Jaipur Crime

घटना स्थल पर मौजूद पुलिस और मृतक युवक (फोटो- पत्रिका)

Jaipur Crime: जयपुर: रायसर थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात दौसा-मनोहरपुर हाइवे किनारे बहलोड स्थित एक होटल के पास युवक की हत्या कर नग्न अवस्था में शव फेंक दिया गया। शनिवार सुबह राहगीरों ने शव देखा तो क्षेत्र में सनसनी फैल गई।


पुलिस ने बताया कि शनिवार सुबह हाइवे किनारे युवक का शव पड़ा होने की सूचना मिली। मृतक की पहचान थानागाजी थाना क्षेत्र के अंगारी निवासी रामनिवास (26) पुत्र देवी सहाय मीणा के रूप में हुई। पोस्टमॉर्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया।


शरीर पर चोटों के निशान


पुलिस के अनुसार, युवक के शरीर पर कई जगह चोटों के निशान मिले हैं, जिससे स्पष्ट है कि युवक की बेरहमी से पिटाई के बाद हत्या की गई है। घटना के करीब पांच घंटे बाद दोपहर 12:45 बजे एफएसएल और एमओबी टीम पहुंची व साक्ष्य जुटाए।


पुलिस ने बताया कि एफएसएल रिपोर्ट और पोस्टमॉर्टम के बाद ही मौत के कारणों का पता लगेगा। युवक रामनिवास चार भाइयों में तीसरे नंबर का था। वह अविवाहित था और टेंट की दुकान पर ड्राइविंग का काम करता था। उसके दोनों बड़े भाई और छोटा भाई भी ट्रक ड्राइवर हैं। परिवार अचानक घटी इस घटना से सदमे में है।


मामला प्रथम दृष्टया हत्या का प्रतीत होता है। संभव है कि युवक की हत्या कहीं और कर शव यहां लाकर फेंका गया हो। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
-हरदयाल मीणा, थानाधिकारी रायसर

12 Oct 2025 08:18 am

Jaipur Crime: बेरहमी से पिटाई के बाद युवक की हत्या, सड़क किनारे नग्न अवस्था में फेंका शव, सदमे में परिवार

