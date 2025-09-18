Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

जयपुर में फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा, खातों से करोड़ों की ठगी, पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष समेत 6 लोग गिरफ्तार

जयपुर पुलिस ने साउथ जिले में फर्जी कॉल सेंटर और म्यूल अकाउंट्स के जरिए करोड़ों की साइबर ठगी का खुलासा किया। मानसरोवर, शिप्रापथ और श्यामनगर थानों ने छह आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने राजस्थान, झारखण्ड, यूपी, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश में 90 से अधिक शिकायतों में करीब 5 करोड़ रुपए ठगे।

जयपुर

Arvind Rao

Sep 18, 2025

Jaipur Cyber Scam Fake Call Center
आरोपी गिरफ्तार (फोटो- पत्रिका)

Jaipur Crime: जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के साउथ जिले में ठगी के फर्जी कॉल सेंटर के जरिए म्यूल अकाउन्ट्स से करोड़ों की साइबर ठगी का खुलासा हुआ है। मानसरोवर, शिप्रापथ और श्यामनगर सहित तीन थानों की पुलिस ने साइबर फ्रॉड कॉल सेंटर एवं साइबर फ्रॉड के लिए बैंक खाता उपलब्ध करवाने वाली गैंग के सरगना पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष सहित छह लोगों को पकड़ा है।


बता दें कि गैंग से मिले बैंक खातों से राजस्थान, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश में साइबर पोर्टल पर 90 से अधिक शिकायतें दर्ज हैं। आरोपियों से करीब 5 करोड़ की साइबर ठगी का खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से तीनों जगह से 39 एटीएम कार्ड, 1 कंप्यूटर, 6 लैपटॉप, 15 मोबाइल मय सिमकार्ड, 5 पेमेंट स्कैनर सहित 4 लाख 56 हजार रुपए बरामद किए हैं।

डीसीपी (साउथ) राजर्षि राज वर्मा ने बताया कि आतिश मार्केट स्थित सन्नी मार्ट में संचालित जयपुर एप के नाम से फर्जी कॉल सेंटर पर कार्रवाई की गई। सेंटर संचालक भृगुपथ मानसरोवर निवासी सुरेंद्र दौतड़, गोखले मार्ग शिप्रापथ निवासी चंद्रशेखर, सरदारशहर चूरू निवासी रितेश जांगिड और महेश स्वामी को गिरफ्तार किया।


सुरेंद्र दौतड़ नागौर के बीआर मिर्धा कॉलेज में पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष रहा है। पुलिस ने बताया कि प्रतिबंध पोर्टल के संदिग्धों तलाशी के दौरान जयपुर एप के नाम से संचालित कॉल सेंटर और इसके संचालक सुरेंद्र दौतड़ का नाम सामने आया। इस पर पुलिस ने दबिश देकर चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया।


किराए पर लेता था खाता


शिप्रापथ थाना पुलिस ने साइबर शील्ड अभियान के तहत अंता-बारां निवासी यशवंत सिंह राजपूत को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी युवाओं को लालच देकर ठगी का शिकार बनाता था। वह उनके बैंक खाते किराए पर लेकर उनमें होल्ड किए खातों से रकम ट्रांसफर करता था, जितनी रकम ट्रांसफर करवा लेता उसी अनुपात में साइबर ठगों से आरोपी को कमीशन मिलता था।


पुलिस के अनुसार, साइबर ठगी की शिकायत (हेल्पलाइन नंबर 1930) पर पीड़ित का खाता होल्ड कर दिया जाता है। इसी खाते से आरोपी रकम ट्रांसफर करवा लेता था।


फ्लैट, दुकान, मॉल किराए पर दिलाने का झांसा


पुलिस ने श्याम नगर में कोतवाली भरतपुर निवासी परमिंदर सिंह उर्फ सन्नी (43) को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ जयपुर में 80 से 85 साइबर ठगी की रिपोर्ट दर्ज हैं। आरोपी अब तक 50 लाख रुपए की साइबर ठगी कर चुका है।


साइबर ठगी से आया हुआ पैसा सीधे सटोरियों के खातों में ट्रांसफर करवाता था। आरोपी जयपुर में फ्लैट, दुकान, मॉल किराए पर दिलाने का झांसा देकर लोगों को ठगता था।

