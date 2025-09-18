जयपुर में फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा, खातों से करोड़ों की ठगी, पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष समेत 6 लोग गिरफ्तार



बता दें कि गैंग से मिले बैंक खातों से राजस्थान, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश में साइबर पोर्टल पर 90 से अधिक शिकायतें दर्ज हैं। आरोपियों से करीब 5 करोड़ की साइबर ठगी का खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से तीनों जगह से 39 एटीएम कार्ड, 1 कंप्यूटर, 6 लैपटॉप, 15 मोबाइल मय सिमकार्ड, 5 पेमेंट स्कैनर सहित 4 लाख 56 हजार रुपए बरामद किए हैं।