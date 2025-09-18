धौलपुर में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई के बीच दर्दनाक हादसा, डर से कमरे में बंद अधेड़ ने फांसी लगाकर दी जान



आबकारी दस्ते ने उसके गेट को तोड़ने का प्रयास किया गया, जिस पर अधेड़ रस्सी का फंदा लगाकर झूल गया। घटना से आबकारी दस्ते के हाथ पैर फूल गए और सूचना पर रात में पहुंचे उपखंड अधिकारी और कौलारी थाना अधिकारी ने गेट तोड़कर अधेड़ को फांसी के फंदे से उतारा, जब तक वह दम तोड़ चुका था। मृतक की पहचान राजेंद्र पुत्र हरि सिंह कुशवाह के रूम में हुई है। वहीं, कार्रवाई के दौरान अवैध शराब भी बरामद की गई है।