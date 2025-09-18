धौलपुर में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई के बीच दर्दनाक हादसा, डर से कमरे में बंद अधेड़ ने फांसी लगाकर दी जान

सैंपऊ (धौलपुर): कौलारी थाना क्षेत्र के परौआ गांव में आबकारी विभाग के दस्ते की ओर से बुधवार देर शाम अवैध शराब के खिलाफ की गई। इस दौरान एक अधेड़ ने अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर लिया।
बता दें कि आरोप है कि गेट नहीं खोलने पर दस्ते ने गेट खोलने का प्रयास किया। इस पर अधेड़ ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली, जिसके बाद टीम ने पुलिस और एसडीएम को सूचना दी। पुलिस ने रात करीब 10.30 गेट तोड़ शव को बाहर निकाला और उसे जिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया। घटना को लेकर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए।
जानकारी के अनुसार, आबकारी दस्ते को बुधवार शाम को कौलारी थाना क्षेत्र के गांव परौआ में अवैध शराब की बिक्री की सूचना मिली थी। इस पर आबकारी पुलिस ने देर शाम कार्रवाई की। इस दौरान अधेड़ ने दुकान के अंदर बने कमरे में अंदर से कुंदी बंद कर ली।
आबकारी दस्ते ने उसके गेट को तोड़ने का प्रयास किया गया, जिस पर अधेड़ रस्सी का फंदा लगाकर झूल गया। घटना से आबकारी दस्ते के हाथ पैर फूल गए और सूचना पर रात में पहुंचे उपखंड अधिकारी और कौलारी थाना अधिकारी ने गेट तोड़कर अधेड़ को फांसी के फंदे से उतारा, जब तक वह दम तोड़ चुका था। मृतक की पहचान राजेंद्र पुत्र हरि सिंह कुशवाह के रूम में हुई है। वहीं, कार्रवाई के दौरान अवैध शराब भी बरामद की गई है।