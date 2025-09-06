दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर खतरा! मिट्टी के रास्तों में धंसते ट्रक, सफर बना जोखिम, IG ने दिए सख्त आदेश



गौरतलब है कि एनएच 148 पर गत साढ़े चार वर्ष में 352 सड़क दुर्घटनाओं में 267 लोगों की जान चली गई और 359 लोग घायल हुए। हाइवे पर कहीं तेज रफ्तार तो कहीं जानलेवा घुमाव हादसों का कारण बने। इसके अलावा सड़क इंजीनियरिंग की खामियां, दो लेन का हाइवे, डिवाइडर का अभाव, चेतावनी बोर्ड की कमी, रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए इंटरसेप्टर वाहनों का न होना और डेंजर प्वाइंट पर बैरिकेड्स की अनुपस्थिति भी दुर्घटनाओं को निमंत्रण दे रही है।