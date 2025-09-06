Rajasthan: रणथम्भौर-सरिस्का टाइगर रिजर्व में चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें, पहले चरण में 80 बस खरीदने की तैयारी

वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सरकार की ओर से 80 बसें खरीदी जा रही हैं। इनमें से 40 बसों का संचालन त्रिनेत्र गणेश मंदिर तक और 40 बसों का संचालन सरिस्का के पाण्डुपोल मंदिर तक किए जाने की योजना है। इनके संचालन का जिम्मा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को सौंपा है।