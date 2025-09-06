Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सवाई माधोपुर

Rajasthan: रणथम्भौर-सरिस्का टाइगर रिजर्व में चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें, पहले चरण में 80 बस खरीदने की तैयारी

Bus in Tiger Reserve: वन अधिकारियों ने बताया कि विभाग की मंशा गणेश धाम से जोगी महल गेट तक सवारी सिस्टम के आधार पर इन बसों का संचालन शुरू करने की है। इससे पेट्रोल और डीजल के वाहनों से होने वाला प्रदूषण भी कम होगा।

सवाई माधोपुर

Kamal Mishra

Sep 06, 2025

Electric bus in rajasthan Tiger Reserve
फाइल फोटो-पत्रिका

सवाईमाधोपुर। प्रदेश के टाइगर रिजर्व क्षेत्र स्थित धार्मिक स्थलों पर आने-जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और वन क्षेत्र में प्रदूषण को कम करने के लिए राज्य सरकार ने एक नई पहल शुरू की है। धार्मिक स्थलों पर सरकार मंदिरों में श्रद्धालुओं के लिए ई-बसों का संचालन शुरू करने की तैयारी कर रही है।

इसके लिए पहले चरण में प्रदेश के दो टाइगर रिजर्व में इस प्रकार की व्यवस्था को लागू किया जाएगा। इसमें रणथम्भौर का त्रिनेत्र गणेश मंदिर और अलवर के सरिस्का स्थित पाण्डुपोल मंदिर शामिल है।

ये भी पढ़ें

RPSC Exam Date: राजस्थान कृषि विभाग भर्ती परीक्षा का टाइम टेबल जारी, 8 दिनों तक होंगे एग्जाम, देखें पूरा शेड्यूल
अजमेर
RPSC Exam

आगामी सीजन से होगी शुरू

वन अधिकारियों ने बताया कि विभाग की मंशा गणेश धाम से जोगी महल गेट तक सवारी सिस्टम के आधार पर इन बसों का संचालन शुरू करने की है। इससे पेट्रोल और डीजल के वाहनों से होने वाला प्रदूषण भी कम होगा।

80 बसें खरीद रही सरकार

वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सरकार की ओर से 80 बसें खरीदी जा रही हैं। इनमें से 40 बसों का संचालन त्रिनेत्र गणेश मंदिर तक और 40 बसों का संचालन सरिस्का के पाण्डुपोल मंदिर तक किए जाने की योजना है। इनके संचालन का जिम्मा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को सौंपा है।

पहले भी बनी थी ई-बसें चलाने की योजना

बसों के रखरखाव के लिए सरकार ने निजी फर्म के साथ करार किया है। रणथम्भौर में इन बसों का संचालन गणेश धाम से जोगीमहल तक करने की योजना है। हालांकि पूर्व में भी एक बार इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की योजना बनी थी, लेकिन यह योजना परवान नहीं चढ़ सकी।

ये भी पढ़ें

जयपुर जिले में 70 नई उचित मूल्यों की दुकानों के लिए रसद विभाग ने मांगे आवेदन, जानें कब और कैसे करें
जयपुर
jaipur news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Sept 2025 07:50 am

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / Rajasthan: रणथम्भौर-सरिस्का टाइगर रिजर्व में चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें, पहले चरण में 80 बस खरीदने की तैयारी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट