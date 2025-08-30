जयपुर से दिल्ली हाइवे तक 300 CCTV कैमरों की फुटेज चेक करने के बाद मिले आरोपी, ट्रक चालक को हथियार दिखाकर लूट के मामले में गिरफ्तार

एडिशनल डीसीपी आलोक सिंघल ने बताया कि, 16 अगस्त को पीड़ित कन्हैया लाल ने मामला दर्ज कराया था। उसने बताया कि कूरियर का माल भरकर उसका ट्रक जयपुर से दिल्ली जा रहा था। ट्रक जैसे ही हाईवे पर पहुंचा, बदमाशों ने ओवरटेक करके उसे रुकवा लिया। केबिन में घुसकर मारपीट करने के बाद हथियार के बल पर बंधक बनाकर नीचे बैठा दिया। करीब 5-6 किलोमीटर आगे ट्रक को साइड में रोककर फिर से मारपीट की और पासवर्ड पूछकर मोबाइल, एटीएम कार्ड और ट्रक से कूरियर के 13 कार्टन दूसरे ट्रक में डालकर ले गए।