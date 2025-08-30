Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर से दिल्ली हाइवे तक 300 CCTV कैमरों की फुटेज चेक करने के बाद मिले आरोपी, ट्रक चालक को हथियार दिखाकर लूट के मामले में गिरफ्तार

Rajasthan Crime News: पुलिस ने जयपुर से दिल्ली तक हाईवे पर टोल नाकों पर लगे 300 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर बदमाशों के मूवमेंट का रूट मैप तैयार किया और पहचान कर पकड़ लिया।

जयपुर

Akshita Deora

Aug 30, 2025

गिरफ्तार आरोपी (फोटो: पत्रिका)

Jaipur-Delhi Highway Truck Driver Loot Case: जयपुर के विश्वकर्मा थाना पुलिस ने दिल्ली हाइवे पर 15 दिन पहले ट्रक चालक से हथियार दिखाकर की गई लूट की वारदात का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक देसी पिस्टल, दो मैगजीन, दो कारतूस, दो ट्रक, एक बाइक और पीड़ित से लूटा गया एटीएम कार्ड बरामद किया है।

डीसीपी (पश्चिम) हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि, गिरफ्तार आरोपियों में अमित चौधरी निवासी कुम्हेर भरतपुर, प्रभात सैनी, रूपेश शर्मा उर्फ ओपी निवासी नदबई भरतपुर, हरिओम चौधरी निवासी गुदपुर अलवर, विष्णु सैनी निवासी गंजपुर अलवर और रवि कुमार जाटव निवासी उद्योग नगर अलवर शामिल हैं।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: पुलिस पर लाखों की बीयर लूटकर ट्रक पलटवाने का आरोप, भाजपा नेता की कम्पनी से लोड हुआ था माल
जयपुर
Rajasthan Police

एडिशनल डीसीपी आलोक सिंघल ने बताया कि, 16 अगस्त को पीड़ित कन्हैया लाल ने मामला दर्ज कराया था। उसने बताया कि कूरियर का माल भरकर उसका ट्रक जयपुर से दिल्ली जा रहा था। ट्रक जैसे ही हाईवे पर पहुंचा, बदमाशों ने ओवरटेक करके उसे रुकवा लिया। केबिन में घुसकर मारपीट करने के बाद हथियार के बल पर बंधक बनाकर नीचे बैठा दिया। करीब 5-6 किलोमीटर आगे ट्रक को साइड में रोककर फिर से मारपीट की और पासवर्ड पूछकर मोबाइल, एटीएम कार्ड और ट्रक से कूरियर के 13 कार्टन दूसरे ट्रक में डालकर ले गए।

इस तरह किया पीछा

पुलिस ने जयपुर से दिल्ली तक हाईवे पर टोल नाकों पर लगे 300 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर बदमाशों के मूवमेंट का रूट मैप तैयार किया और पहचान कर पकड़ लिया। आरोपियों के पास से वाहनों की फर्जी नंबर प्लेट भी मिली। आरोपी अमित चौधरी, प्रभात सैनी और रूपेश शर्मा के खिलाफ नदबई और वीकेआइ थाने में सात-सात केस दर्ज हैं।

ये भी पढ़ें

हथियार की नोक पर ट्रक चालक से लूटी नगदी, ग्रामीणों ने दबोचा, हथियार बरामद
बालोद
Cash looted from truck driver in pahari

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Aug 2025 09:45 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर से दिल्ली हाइवे तक 300 CCTV कैमरों की फुटेज चेक करने के बाद मिले आरोपी, ट्रक चालक को हथियार दिखाकर लूट के मामले में गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.