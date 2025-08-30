जयपुर से दिल्ली हाइवे तक 300 CCTV कैमरों की फुटेज चेक करने के बाद मिले आरोपी, ट्रक चालक को हथियार दिखाकर लूट के मामले में गिरफ्तार

Jaipur-Delhi Highway Truck Driver Loot Case: जयपुर के विश्वकर्मा थाना पुलिस ने दिल्ली हाइवे पर 15 दिन पहले ट्रक चालक से हथियार दिखाकर की गई लूट की वारदात का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक देसी पिस्टल, दो मैगजीन, दो कारतूस, दो ट्रक, एक बाइक और पीड़ित से लूटा गया एटीएम कार्ड बरामद किया है।
डीसीपी (पश्चिम) हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि, गिरफ्तार आरोपियों में अमित चौधरी निवासी कुम्हेर भरतपुर, प्रभात सैनी, रूपेश शर्मा उर्फ ओपी निवासी नदबई भरतपुर, हरिओम चौधरी निवासी गुदपुर अलवर, विष्णु सैनी निवासी गंजपुर अलवर और रवि कुमार जाटव निवासी उद्योग नगर अलवर शामिल हैं।
एडिशनल डीसीपी आलोक सिंघल ने बताया कि, 16 अगस्त को पीड़ित कन्हैया लाल ने मामला दर्ज कराया था। उसने बताया कि कूरियर का माल भरकर उसका ट्रक जयपुर से दिल्ली जा रहा था। ट्रक जैसे ही हाईवे पर पहुंचा, बदमाशों ने ओवरटेक करके उसे रुकवा लिया। केबिन में घुसकर मारपीट करने के बाद हथियार के बल पर बंधक बनाकर नीचे बैठा दिया। करीब 5-6 किलोमीटर आगे ट्रक को साइड में रोककर फिर से मारपीट की और पासवर्ड पूछकर मोबाइल, एटीएम कार्ड और ट्रक से कूरियर के 13 कार्टन दूसरे ट्रक में डालकर ले गए।
पुलिस ने जयपुर से दिल्ली तक हाईवे पर टोल नाकों पर लगे 300 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर बदमाशों के मूवमेंट का रूट मैप तैयार किया और पहचान कर पकड़ लिया। आरोपियों के पास से वाहनों की फर्जी नंबर प्लेट भी मिली। आरोपी अमित चौधरी, प्रभात सैनी और रूपेश शर्मा के खिलाफ नदबई और वीकेआइ थाने में सात-सात केस दर्ज हैं।