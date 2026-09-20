जयपुर में डिप्टी मेयर पर फंसा पेंच: जानिए क्यों BJP अब आउटर जयपुर से चुन सकती है नया उप-महापौर, रेस में कौन आगे?

उप-महापौर की कुर्सी के लिए पिछले दो दिन से भवानी सिंह राजावत का नाम सोशल मीडिया पर तेजी से चल रहा है। अनारक्षित वर्ग से दीपा नाथावत का नाम भी चर्चा में है। मूल ओबीसी समीकरण को देखते हुए कई नाम चल रहे है। उप-महापौर की रेस में कांग्रेस ने अब तक पत्ते नहीं खोले है। माना जा रहा है कि महापौर चुनाव का परिणाम देखने के बाद ही कांग्रेस आगे की रणनीति पर काम करेगी।