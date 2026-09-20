20 सितंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

जयपुर में डिप्टी मेयर पर फंसा पेंच: जानिए क्यों BJP अब आउटर जयपुर से चुन सकती है नया उप-महापौर, रेस में कौन आगे?

जयपुर में महापौर प्रत्याशी तय होने के बाद अब उप-महापौर की कुर्सी को लेकर बीजेपी में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पार्टी ऐसे चेहरे की तलाश में है, जिससे आउटर जयपुर के सामाजिक व भौगोलिक समीकरण साधे जा सकें। सोशल मीडिया पर भवानी सिंह राजावत और दीपा नाथावत के नाम चर्चा में हैं।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Sep 20, 2026

jaipur deputy mayor poll

Jaipur Deputy Mayor Election 2026 (Photo-AI)

Jaipur Deputy Mayor Election: महापौर की कुर्सी के लिए बीजेपी ने सुनील कोठारी और कांग्रेस ने सुनीता मावर को मैदान में उतारकर तस्वीर साफ कर दी है। अब निगम की अगली बड़ी कुर्सी यानी उप-महापौर को लेकर बीजेपी में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कोठारी के परकोटे से होने के बाद पार्टी की नजर ऐसे चेहरे पर है, जिससे आउटर के साथ सामाजिक समीकरण भी साधे जा सकें।

उप-महापौर की कुर्सी के लिए पिछले दो दिन से भवानी सिंह राजावत का नाम सोशल मीडिया पर तेजी से चल रहा है। अनारक्षित वर्ग से दीपा नाथावत का नाम भी चर्चा में है। मूल ओबीसी समीकरण को देखते हुए कई नाम चल रहे है। उप-महापौर की रेस में कांग्रेस ने अब तक पत्ते नहीं खोले है। माना जा रहा है कि महापौर चुनाव का परिणाम देखने के बाद ही कांग्रेस आगे की रणनीति पर काम करेगी।

महापौर परकोटे के, डिप्टी मेयर आउटर से!

महापौर पद पर परकोटे के सुनील कोठारी को मौका मिलने के बाद उप-महापौर के लिए आउटर क्षेत्र से चेहरा उतारने की चर्चा है। राजपूत, ब्राह्मण, सैनी और यादव समाज के नामों पर अलग-अलग स्तर पर चर्चा चल रही है। महापौर के दावेदार रहे अन्य पार्षदों में से भी उप-महापौर बनाने की चर्चा है। इनमें शैलेंद्र भार्गव, विमल अग्रवाल, अनुराधा माहेश्वरी और विजय अग्रवाल प्रमुख हैं।

राजावत के नाम ने बढ़ाई हलचल

सिविल लाइंस के वार्ड-89 से दूसरी बार पार्षद बने भवानी सिंह राजावत पहले निगम चेयरमैन भी रह चुके हैं। संगठन में भी उनकी सक्रियता रही है। हालांकि, सोशल मीडिया पर नाम चलने के बावजूद पार्टी स्तर पर उनकी उम्मीदवारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

ये नाम चर्चा में

दीपा नाथावत: वार्ड-47 से पहली बार चुनाव जीती हैं। वे मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रही थीं। उनका नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। राजपूत, सवर्ण समाज के समीकरण को देखते हुए भी उनके नाम पर चर्चा की जा रही है।

गजेंद्र सिंह चिरानाः वार्ड-36 से जीत हासिल की है। पिछले बोर्ड में वे चेयरमैन भी रह चुके हैं। मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के करीबियों में गिने जाते हैं।

ओबीसी में सैनी-यादव के साथ बारेठ भी

राजेंद्र सैनीः वार्ड-12 से चुनाव जीते हैं और दो दशक से सक्रिय हैं। पत्नी रश्मि सैनी ग्रेटर निगम में उप महापौर चुनाव भी लड़ चुकी हैं।

पलक यादवः वार्ड-10 से बीजेपी की जेन-जी पार्षद हैं। पिता पिछली बार पार्षद रह चुके हैं। मूल ओबीसी वर्ग के समीकरण में फिट हैं।

विकास बारेठः वार्ड-23 से जीते हैं। ग्रेटर निगम में चेयरमैन रह चुके हैं।

दो उप महापौर का

नगर पालिका एक्ट की धारा-43 के अनुसार दो उपमहापौर का प्रावधान नहीं है। दो उप महापौर बनाने से पहले अधिनियम में संशोधन करना होगा।
-अशोक सिंह, पूर्व विधि निदेशक

जयपुर अग्निकांड में प्रशासन की खुली पोल: आग बुझाने वाली बाइक ‘डाक’ पहुंचा रही, जानें 8 साल पहले का मकसद

ये भी पढ़ें
jaipur fire exposes

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राजस्थान नगर निकाय चुनाव 2026

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

20 Sept 2026 09:22 am

Published on:

20 Sept 2026 09:22 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में डिप्टी मेयर पर फंसा पेंच: जानिए क्यों BJP अब आउटर जयपुर से चुन सकती है नया उप-महापौर, रेस में कौन आगे?

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर मेयर चुनाव: यूं तय हुआ सुनील कोठारी के BJP से महापौर प्रत्याशी बनने का सफर, जानें क्या है परकोटा कनेक्शन?

sunil kothari jaipur bjp mayor candidate
जयपुर

जयपुर अग्निकांड में प्रशासन की खुली पोल: आग बुझाने वाली बाइक ‘डाक’ पहुंचा रही, जानें 8 साल पहले का मकसद

jaipur fire exposes
जयपुर

राजस्थान में आज ‘संडे मूड’ में मौसम, 8 ज़िलों में हो सकती है झमाझम बारिश, मौसम विभाग का येलो अलर्ट  

rajasthan weather update Sunday rain yellow alert 8 districts monsoon withdrawal
जयपुर

चिमनपुरा में कथित अवैध दुकानों पर जेडीए का एक्शन, सीलिंग कार्रवाई से बढ़ी हलचल

JDA PHOTO
जयपुर

राजस्थान के सभी स्कूलों में बनेंगे ‘वॉच जोन’, ‘फैटी लिवर’ की स्क्रीनिंग के बाद सरकार का बड़ा फैसला

Fatty Liver Screening
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.