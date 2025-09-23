राजस्थान: आम आदमी का कनेक्शन कट, विधायकों के बकाया बिलों पर सन्नाटा क्यों? जयपुर डिस्कॉम ने दिया ये जवाब



जयपुर डिस्कॉम एमडी लगभग सभी समीक्षा बैठकों में राजस्व बढ़ाने पर पूरा फोकस कर रही है। हाल ही में हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने सभी सर्कल के इंजीनियरों को दो टूक शब्दों में कहा कि 100 प्रतिशत राजस्व की वसूली होनी चाहिए। लक्ष्य के मुकाबले कम मासिक राजस्व अर्जन वाले कई सर्कल अधीक्षण अभियंताओं की कार्यशैली को लेकर नाराजगी भी जाहिर की थी। इसके विपरीत राजधानी में चुने हुए जनप्रतिनिधियों के बिजली के बिलों को लेकर कोताही की जा रही है।