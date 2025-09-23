Patrika LogoSwitch to English

राजस्थान: आम आदमी का कनेक्शन कट, विधायकों के बकाया बिलों पर सन्नाटा क्यों? जयपुर डिस्कॉम ने दिया ये जवाब

जयपुर डिस्कॉम आम उपभोक्ताओं के बिल जल्दी काटते हुए विधायकों पर 18 लाख रुपए से ज्यादा बकाया होने के बावजूद कार्रवाई नहीं कर रही है। अब नोटिस के बाद व्यक्तिगत वसूली और विधानसभा को जानकारी भेजी जाएगी। पढ़ें पुनीत शर्मा की रिपोर्ट...

जयपुर

Arvind Rao

Sep 23, 2025

Jaipur Discom
राजस्थान के विधायकों का बिजली बिल बकाया

जयपुर: जयपुर डिस्कॉम प्रबंधन बिजली बिल नहीं चुकाने पर कनेक्शन काटने के मामले में आम और खास वाला दोहरा चेहरा लेकर चल रहा है। जहां आम उपभोक्ता अपनी आर्थिक परेशानियों के कारण बिजली का बिल चुकाने में 10 दिन भी चूक जाए तो बिना नोटिस दिए ही कनेक्शन काट दिया जाता है।


वहीं, जयपुर में विधानसभा के सामने ज्योति नगर स्थित मल्टीस्टोरी फ्लैट्स में रह रहे सात विधायकों पर 90 हजार से 1.53 लाख रुपए तक का बिल बकाया होने पर भी डिस्कॉम चुप्पी साधे है।


डिस्कॉम के सूत्रों के अनुसार, यहां रह रहे विधायकों पर बिजली बिल के 18 लाख रुपए से ज्यादा बकाया हैं। इसके बाद भी डिस्कॉम के रामबाग डिवीजन के इंजीनियर बकाया बिल की वसूली और कनेक्शन काटने के स्थान पर सिर्फ नोटिस देकर बैठे हैं।

कई ने तो एक बार भी नहीं भरा


पड़ताल में सामने आया है कि कई विधायक तो ऐसे हैं, जिन्होंने यहां फ्लैट आवंटित होने के बाद एक बार भी बिजली का बिल नहीं चुकाया और यह बढ़ते-बढ़ते लाखों रुपए के पार पहुंच गया। हालात यह है कि बार-बार नोटिस देने के बाद भी माननीयों ने बिल नहीं भरा।


वसूली के बिना कैसे बढ़ेगा राजस्व


जयपुर डिस्कॉम एमडी लगभग सभी समीक्षा बैठकों में राजस्व बढ़ाने पर पूरा फोकस कर रही है। हाल ही में हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने सभी सर्कल के इंजीनियरों को दो टूक शब्दों में कहा कि 100 प्रतिशत राजस्व की वसूली होनी चाहिए। लक्ष्य के मुकाबले कम मासिक राजस्व अर्जन वाले कई सर्कल अधीक्षण अभियंताओं की कार्यशैली को लेकर नाराजगी भी जाहिर की थी। इसके विपरीत राजधानी में चुने हुए जनप्रतिनिधियों के बिजली के बिलों को लेकर कोताही की जा रही है।


जिम्मेदारी अधिशासी अभियंता की


डिस्कॉम प्रबंधन ने बकाया बिल को लेकर सहायक अभियंता से लेकर अधीक्षण अभियंता तक बकाया बिल वसूलने की जिम्मेदारी तय कर रखी है। 50 हजार से ज्यादा बकाया बिल की वसूली का जिम्मा अधिशासी अभियंता के उपर है।


विधायकों पर बकाया बिल


अभिमन्यु 1.53 लाख, इंद्रा मीणा 1.33 लाख, मुकेश भाकर 1.17 लाख, भगवान राम सैनी 1.14 लाख, सुमन लाल नायक 1.2 लाख, कैलाश चंद मीणा 93 हजार और अर्जुन लाल जीनगर पर 90 हजार रुपए का बिजली बिल बकाया है।


सूचना विधानसभा को भेजेंगे


मल्टीस्टोरी विधायक आवास में रह रहे विधायकों पर बिजली बिल के बकाया की लिस्ट लगातार अपडेट करते हैं। बकाया बिल को भरने के लिए नोटिस जारी कर रखे हैं और अब विधायकों से बकाया बिल चुकाने के लिए व्यक्तिगत रूप से मिला जाएगा। साथ ही बकाया की सूचना विधानसभा भी भेजी जाएगी।
-राजेश शर्मा, अधिशासी अभियंता, रामबाग डिवीजन, जयपुर डिस्कॉम

Published on:

23 Sept 2025 11:33 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान: आम आदमी का कनेक्शन कट, विधायकों के बकाया बिलों पर सन्नाटा क्यों? जयपुर डिस्कॉम ने दिया ये जवाब

