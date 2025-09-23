हैदराबाद से सूरत और कोलकाता तक निवेशकों को जोड़ने निकलेगी सरकार, इस बड़े शहर में 26 सितंबर को पहला रोड शो

जयपुर: राजस्थान सरकार प्रवासी राजस्थानियों को राज्य से जोड़ने और नए निवेश अवसर बनाने की दिशा में एक नई पहल शुरू करने जा रही है। इस कड़ी की शुरुआत 26 सितंबर को हैदराबाद से होगी, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनकी टीम रोड शो के जरिए निवेशकों से संवाद करेंगे।
इस दौरान उनके साथ दो मंत्री भी मौजूद रहेंगे। सरकार का मुख्य फोकस हैदराबाद की टेक्नोलॉजी और फार्मा कंपनियों को राजस्थान में निवेश के लिए आकर्षित करना है, ताकि राज्य में रोजगार और औद्योगिक विकास को नई दिशा मिल सके।
योजना के तहत पहला रोड शो हैदराबाद में होगा, इसके बाद मुख्यमंत्री और उनकी टीम 8 अक्टूबर को सूरत तथा 20 अक्टूबर को कोलकाता में रोड शो और निवेश संवाद कार्यक्रम आयोजित करेंगे। सरकार का मानना है कि प्रवासी राजस्थानियों के साथ मजबूत नेटवर्किंग और इन्वेस्टर्स को राज्य की संभावनाओं से अवगत कराना भविष्य के लिए बड़ा कदम साबित होगा।
सरकार ने इस पहल को प्रवासी दिवस से भी जोड़ा है। प्रवासी दिवस के अवसर पर कई खास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल प्रबंधन और उद्योग जैसे सेक्टरों पर चर्चा होगी। साथ ही प्रवासी राजस्थानियों का सम्मान भी किया जाएगा। इस दौरान साल 2026 में प्रस्तावित इन्वेस्टमेंट समिट का विजन भी साझा किया जाएगा।
राजस्थान सरकार का यह प्रयास न केवल प्रवासियों के साथ भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत करेगा, बल्कि निवेश की नई संभावनाओं को भी खोलेगा। इससे राज्य में औद्योगिक ढांचे को मजबूती मिलेगी और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। यह पहल राजस्थान को निवेश के लिए एक मजबूत और आकर्षक गंतव्य बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
-पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल प्रबंधन, उद्योग सेक्टर पर होगी चर्चा।
-प्रवासियों का किया जाएगा सम्मान।
-साल 2026 के प्रस्तावित इन्वेस्टमेंट समिट का विजन रखा जाएगा।