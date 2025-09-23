हैदराबाद से सूरत और कोलकाता तक निवेशकों को जोड़ने निकलेगी सरकार, इस बड़े शहर में 26 सितंबर को पहला रोड शो



राजस्थान सरकार का यह प्रयास न केवल प्रवासियों के साथ भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत करेगा, बल्कि निवेश की नई संभावनाओं को भी खोलेगा। इससे राज्य में औद्योगिक ढांचे को मजबूती मिलेगी और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। यह पहल राजस्थान को निवेश के लिए एक मजबूत और आकर्षक गंतव्य बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।