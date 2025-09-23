Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

हैदराबाद से सूरत और कोलकाता तक निवेशकों को जोड़ने निकलेगी सरकार, इस बड़े शहर में 26 सितंबर को पहला रोड शो

राजस्थान सरकार प्रवासी राजस्थानियों के साथ निवेश संवाद की नई पहल करने जा रही है। इस कड़ी की शुरुआत 26 सितंबर को हैदराबाद से होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनकी टीम हैदराबाद में रोड शो और निवेशकों से बातचीत करेगी।

जयपुर

Arvind Rao

Sep 23, 2025

Rajasthan
CM Bhajanlal Sharma

जयपुर: राजस्थान सरकार प्रवासी राजस्थानियों को राज्य से जोड़ने और नए निवेश अवसर बनाने की दिशा में एक नई पहल शुरू करने जा रही है। इस कड़ी की शुरुआत 26 सितंबर को हैदराबाद से होगी, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनकी टीम रोड शो के जरिए निवेशकों से संवाद करेंगे।


इस दौरान उनके साथ दो मंत्री भी मौजूद रहेंगे। सरकार का मुख्य फोकस हैदराबाद की टेक्नोलॉजी और फार्मा कंपनियों को राजस्थान में निवेश के लिए आकर्षित करना है, ताकि राज्य में रोजगार और औद्योगिक विकास को नई दिशा मिल सके।


योजना के तहत पहला रोड शो हैदराबाद में होगा, इसके बाद मुख्यमंत्री और उनकी टीम 8 अक्टूबर को सूरत तथा 20 अक्टूबर को कोलकाता में रोड शो और निवेश संवाद कार्यक्रम आयोजित करेंगे। सरकार का मानना है कि प्रवासी राजस्थानियों के साथ मजबूत नेटवर्किंग और इन्वेस्टर्स को राज्य की संभावनाओं से अवगत कराना भविष्य के लिए बड़ा कदम साबित होगा।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: PM मोदी करेंगे बागोलिया बांध फीडर निर्माण कार्य का शिलान्यास, 32 KM लंबी है नहर, किसानों को मिलेगा भरपूर पानी
उदयपुर
PM Narendra Modi


सरकार ने इस पहल को प्रवासी दिवस से भी जोड़ा है। प्रवासी दिवस के अवसर पर कई खास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल प्रबंधन और उद्योग जैसे सेक्टरों पर चर्चा होगी। साथ ही प्रवासी राजस्थानियों का सम्मान भी किया जाएगा। इस दौरान साल 2026 में प्रस्तावित इन्वेस्टमेंट समिट का विजन भी साझा किया जाएगा।


राजस्थान सरकार का यह प्रयास न केवल प्रवासियों के साथ भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत करेगा, बल्कि निवेश की नई संभावनाओं को भी खोलेगा। इससे राज्य में औद्योगिक ढांचे को मजबूती मिलेगी और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। यह पहल राजस्थान को निवेश के लिए एक मजबूत और आकर्षक गंतव्य बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।


प्रवासी दिवस पर ये होंगे खास कार्यक्रम


-पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल प्रबंधन, उद्योग सेक्टर पर होगी चर्चा।
-प्रवासियों का किया जाएगा सम्मान।
-साल 2026 के प्रस्तावित इन्वेस्टमेंट समिट का विजन रखा जाएगा।

ये भी पढ़ें

Rajasthan : मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना पर अपडेट, चार माह बीते, एक रुपए भी नहीं किया खर्च
जयपुर
Rajasthan Chief Minister Nari Shakti Udyam Protsahan Yojana New Update You Surprised to know Scheme truth

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

23 Sept 2025 10:41 am

Published on:

23 Sept 2025 10:35 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / हैदराबाद से सूरत और कोलकाता तक निवेशकों को जोड़ने निकलेगी सरकार, इस बड़े शहर में 26 सितंबर को पहला रोड शो

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.