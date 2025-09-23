Rajasthan : मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना पर अपडेट, चार माह बीते, एक रुपए भी नहीं किया खर्च

महिला अधिकारिता विभाग में मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत पिछले वित्तीय वर्ष तक 40 हजार,700 महिलाओं ने रोजगार शुरू करने या उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए आवेदन किया। जिसमें से करीब 4 हजार महिलाओं को लोन स्वीकृत किए गए। इसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिसम्बर तक 60.94 करोड़ रुपए के 825 लोन स्वीकृत किए गए। जबकि इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में जुलाई तक इस योजना पर एक रुपए भी खर्च नहीं किया गया।