PICS: पूरी दुनिया में मशहूर जयपुर की रोशनी देखने उमड़े लोग, आकर्षक झांकियां बनीं सेल्फी प्वाइंट

Photo- Patrika
जयपुर। बाजारों में सामूहिक सजावट की रोशनी देखने के लिए लोग दीपोत्सव के दूसरे दिन भी उमड़ पड़े। शाम होते ही बाजार रोशनी से जगमग हो उठे। लोग परिवार सहित रोशनी देखने पहुंचे। वाहन लेकर रोशनी देखने पहुंचे कुछ लोगों को बाजार तक पहुंचने में परेशानी उठानी पड़ी।
रोशनी के बीच बाजारों में सजाई गई विभिन्न झांकियों और प्रतिष्ठानों के बाहर की गई सजावट आकर्षण का केंद्र रही। बच्चे, युवाओं और महिलाओं में रोशनी को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला।
लोग रोशनी के बीच मोबाइल में फोटो कैद करने दिखाई दिए, कुछ युवा सेल्फी भी लेते नजर आए। जगमग रोशनी के बीच लोगों को लोकल फॉर वोकल का संदेश दिया जा रहा था। पर्यटक भी बाजारों में सामूहिक सजावट देखकर खुश नजर आए।
चांदपोल बाजार में छोटी चौपड़ पर ऑपरेशन सिंदूर के क्रूज और उसपर चलते हुए राफेल ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। बाजार में गरुड व गणेश जी की झांकी के साथ लोगों ने फोटो खिंचवाई। त्रिपोलिया बाजार में रोशनी के बीच त्रिपोलिया गेट के पास सजाई गई ब्रह्मोस और भारत माता की झांकी भी आकर्षण का केन्द्र रही। बड़ी चौपड़ पर जौहरी बाजार के बरामदे पर बने हवामहल ने भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा।
स्वामी सर्वानंद मार्केट में सामूहिक सजावट के दूसरे दिन सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। व्यापार मंडल अध्यक्ष किशोर वासवानी ने बताया कि बाजार में थर्माकोल से बनाए गए सांवरिया सेठ मंदिर के बाहर महेश मेलोडी ने हे शंभू बाबा मेरे भोले नाथ…, सुख के सब साथी, दुख में न कोई मेरे राम… जैसे भजन और देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी।
बाजारों में सामूहिक सजावट में रोशनी देखने वालों की भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने वन-वे की व्यवस्था की, हालांकि इससे लोगों को परेशानी भी उठानी पड़ी। जगह-जगह बेरिकेडिंग कर रास्ते रोक दिए गए। इससे वाहन चालकों को लंबा चक्कर लगाकर रोशनी देखने पहुंचना पड़ा। कुछ लोग परेशान होकर परकोटे की रोशनी देखे बिना ही लौट गए, हालांकि कुछ लोगों ने बाहरी बाजारों में जाकर रोशनी देखी।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग