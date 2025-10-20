PICS: पूरी दुनिया में मशहूर जयपुर की रोशनी देखने उमड़े लोग, आकर्षक झांकियां बनीं सेल्फी प्वाइंट

चांदपोल बाजार में छोटी चौपड़ पर ऑपरेशन सिंदूर के क्रूज और उसपर चलते हुए राफेल ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। बाजार में गरुड व गणेश जी की झांकी के साथ लोगों ने फोटो खिंचवाई। त्रिपोलिया बाजार में रोशनी के बीच त्रिपोलिया गेट के पास सजाई गई ब्रह्मोस और भारत माता की झांकी भी आकर्षण का केन्द्र रही। बड़ी चौपड़ पर जौहरी बाजार के बरामदे पर बने हवामहल ने भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा।