पत्नी Plot और Cash मांगती है, मानसिक प्रताड़ना देती है… कहती है साथ नहीं रहना, कोर्ट पहुंचे पति को ऐसे मिली राहत

दर्ज रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने बताया कि रायसर प्लाजा के नजदीक रहने वाले करण नाम के एक शख्स ने अपनी पत्नी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। करण ने पुलिस को बताया कि पत्नी मानसिक रूप से प्रताड़ित करती है। बुरा भला कहती है और परेशान करती है। वह कहती है कि उसे मेरे साथ नहीं रहना और अलग होने की कीमत मांगती है। वह चाहती है कि उसे सौ गज का प्लॉट दूं और साथ ही कैश भी दूं। उसे मेरे साथ नहीं रहना है।