पत्नी Plot और Cash मांगती है, मानसिक प्रताड़ना देती है… कहती है साथ नहीं रहना, कोर्ट पहुंचे पति को ऐसे मिली राहत

एआई की मदद से प्रतीकात्मक तस्वीर
Domestic Violence Against Husband: अक्सर दहेज प्रताड़ना के केस सामने आते हैं, पतियों के खिलाफ ही अक्सर केस दर्ज किए जाते हैं। लेकिन राजधानी के कोतवाली थाने में पति ने पत्नी के खिलाफ प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए कई धाराओं में केस दर्ज कराया है। पुलिस ने पहले तो पीड़ित पति को भगा दिया, उसका केस दर्ज नहीं किया। बाद में वह कोर्ट की शरण में पहुंचा और कोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया है।
दर्ज रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने बताया कि रायसर प्लाजा के नजदीक रहने वाले करण नाम के एक शख्स ने अपनी पत्नी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। करण ने पुलिस को बताया कि पत्नी मानसिक रूप से प्रताड़ित करती है। बुरा भला कहती है और परेशान करती है। वह कहती है कि उसे मेरे साथ नहीं रहना और अलग होने की कीमत मांगती है। वह चाहती है कि उसे सौ गज का प्लॉट दूं और साथ ही कैश भी दूं। उसे मेरे साथ नहीं रहना है।
अदालत से आदेश मिलने के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने बीएनएस की कई धाराओं में केस दर्ज कराया है। जबकि पहले कोतवाली पुलिस ने फैमिली मैटर बताते हुए केस दर्ज नहीं किया था। उल्लेखनीय है कि अक्सर महिलाओं के द्वारा ही घरेलू हिंसा और अन्य तरह के मामले पति और ससुराल पक्ष पर दर्ज किए जाते हैं। लेकिन इस तरह का मामला भी कभी-कभार सामने आते है, जब पत्नी के खिलाफ पति का केस दर्ज किया जाता है।
