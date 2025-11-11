Patrika LogoSwitch to English

धर्मेंद्र

जयपुर

सगाई के बाद होने वाले दूल्हे ने कर दी ऐसी डिमांड… रोने लगी दुल्हन, टूट गई शादी…

Jaipur Crime News: दर्ज रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने बताया कि इलाके में स्थित एक गांव में रहने वाली युवती की सगाई कुछ दिन पहले हुई थी।

जयपुर

image

Jayant Sharma

Nov 11, 2025

Bride Demo Pic

Jaipur: राजधानी जयपुर के बस्सी थाने में होने वाले दामाद के खिलाफ ससुर ने केस दर्ज कराया है। सगाई तोड़ने और दहेज मे लाखों रुपयों की अवैध मांग करने के इस मामले में पुलिस ने होने वाले दूल्हे और उसके परिवार के कुछ सदस्यों पर केस दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है। पीड़ित परिवार पहले थाने पहुंचा था, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट नहीं ली… बाद में कोर्ट की मदद से इस्तागासा किया गया और मुकदमा दर्ज किया गया।

दर्ज रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने बताया कि इलाके में स्थित एक गांव में रहने वाली युवती की सगाई कुछ दिन पहले हुई थी। पिता का कहना है कि सगाई में दूल्हे को एक लाख रुपए दिए गए थे और साथ ही अन्य उपहार भी भेजे गए थे। उसके बाद शादी की तारीख तय करने की बात चल रही थी। सगाई करीब सात से आठ महीने पहले हुई थी।

लेकिन चार से पांच महीने के बाद दूल्हा पक्ष ने दहेज में 11 लाख रुपए कैश की मांग की और नहीं देने पर दुल्हन को बदनाम करने की धमकी दी। जिन लोगों ने रिश्ता कराया था, दूल्हे के पिता ने उनसे बात की तो वे भी कुछ मदद नहीं कर सके। आखिर दुल्हन पक्ष ने अब दूल्हा पक्ष और परिवार के अन्य सदस्यों पर केस दर्ज कराया है।

