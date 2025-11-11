सगाई के बाद होने वाले दूल्हे ने कर दी ऐसी डिमांड… रोने लगी दुल्हन, टूट गई शादी…

Jaipur: राजधानी जयपुर के बस्सी थाने में होने वाले दामाद के खिलाफ ससुर ने केस दर्ज कराया है। सगाई तोड़ने और दहेज मे लाखों रुपयों की अवैध मांग करने के इस मामले में पुलिस ने होने वाले दूल्हे और उसके परिवार के कुछ सदस्यों पर केस दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है। पीड़ित परिवार पहले थाने पहुंचा था, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट नहीं ली… बाद में कोर्ट की मदद से इस्तागासा किया गया और मुकदमा दर्ज किया गया।