EduFest 2026 Jaipur:10वीं-12वीं के बाद करियर की टेंशन खत्म, देश की टॉप यूनिवर्सिटी देंगी गाइडेंस

Career Counselling Event: जयपुर. 10वीं और 12वीं पास कर चुके छात्रों को अब भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है। राजस्थान पत्रिका और महात्मा ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी की ओर से राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (RIC) में एजुफेस्ट 2026 में विद्यार्थियों की हर शंका का समाधान किया जाएगा। 24 से 26 अप्रेल तक चलने वाले फेस्ट का आयोजन रोज सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक होगा। मंगलवार को विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी एंड सीईओ ओंकार बागड़ियां ने एजुफेस्ट के पोस्टर का विमोचन किया।