Jaipur News: दीपावली पर बिजली गुल, तो यहां करें शिकायत, अलर्ट मोड पर बिजली इंजीनियर, 18 से 23 तक नियंत्रण कक्ष

डिस्कॉम प्रबंधन के मुताबिक 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक नियंत्रण कक्ष कार्य करेगा। 220 और 132 केवी जीएसएस पर अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंताओं की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा 33 केवी सब-स्टेशनों पर कनिष्ठ अभियंता और ज्यादा भार वाले ट्रांसफार्मरों पर तकनीकी कर्मचारी तैनात रहेंगे।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Oct 17, 2025

दिवाली पर बिजली इंजीनियर अलर्ट मोड पर, फोटो पत्रिका

दीपावली पर जयपुर शहर में बिजली सप्लाई सुचारू रहे, इसके लिए जयपुर विद्युत वितरण निगम (जयपुर डिस्कॉम) ने सभी सब-स्टेशन और विद्युत लाइनों की मेंटेनेंस का काम पूरा कर दिया है। त्योहार पर बिजली के बढ़ने वाले संभावित भार को देखते हुए 206 ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाई गई है। डिस्कॉम प्रबंधन के मुताबिक 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक नियंत्रण कक्ष कार्य करेगा। 220 और 132 केवी जीएसएस पर अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंताओं की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा 33 केवी सब-स्टेशनों पर कनिष्ठ अभियंता और ज्यादा भार वाले ट्रांसफार्मरों पर तकनीकी कर्मचारी तैनात रहेंगे। इस बार 60 लाख यूनिट से ज्यादा अतिरिक्त बिजली खपत का अनुमान है।

उपभोक्ता इन माध्यमों से भी दर्ज करा सकेंगे शिकायत…

1912 नंबर पर शिकायत भेजें
Twitter- @JVVNLCCARE
Email- helpdesk@jvvnl.org
Messenger-@JVVNLCCARE
energy, rajasthan. gov. in/jvvnl
बिजली मित्र मोबाइल ऐप्लीकेशन

बिजली गुल तो यहां बजाएं घंटी

सेंट्रल कॉल सेंटर: 2203000 व 9413390406
टोल फ्री नम्बरः 18001806507 व 9413391207
सर्कल कंट्रोल रूमः 2202762

जयपुर शहर में ब्लॉकवार कंट्रोम रूम नम्बर

सिटी ब्लॉक प्रथम- 2231770, 9413390214, 9413390064
द्वितीय- 2571559. 9413390215, 9413390065
तृतीय- 2571613, 9413390252, 9413390066
चतुर्थ- 2612895, 9414029406, 9413390067
पंचम- 2618460, 9413390275, 9413390068
षष्ठम- 2782565, 9413390287, 9413390069
सप्तम- 2232692, 9413390305, 9413390070
अष्ठम 9413390291, 9413389742

