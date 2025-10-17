Jaipur News: दीपावली पर बिजली गुल, तो यहां करें शिकायत, अलर्ट मोड पर बिजली इंजीनियर, 18 से 23 तक नियंत्रण कक्ष

दीपावली पर जयपुर शहर में बिजली सप्लाई सुचारू रहे, इसके लिए जयपुर विद्युत वितरण निगम (जयपुर डिस्कॉम) ने सभी सब-स्टेशन और विद्युत लाइनों की मेंटेनेंस का काम पूरा कर दिया है। त्योहार पर बिजली के बढ़ने वाले संभावित भार को देखते हुए 206 ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाई गई है। डिस्कॉम प्रबंधन के मुताबिक 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक नियंत्रण कक्ष कार्य करेगा। 220 और 132 केवी जीएसएस पर अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंताओं की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा 33 केवी सब-स्टेशनों पर कनिष्ठ अभियंता और ज्यादा भार वाले ट्रांसफार्मरों पर तकनीकी कर्मचारी तैनात रहेंगे। इस बार 60 लाख यूनिट से ज्यादा अतिरिक्त बिजली खपत का अनुमान है।