Jaipur: जल कनेक्शन के लिए शुल्क तय, फिर भी 1500 रुपए ऊपर की सेवा, ठेकाकर्मी खुलेआम करते वसूली

New Water Connection: राजस्थान में जलदाय विभाग की 8100 रुपए के शुल्क में जल कनेक्शन जारी करने की व्यवस्था है। वहीं जयपुर शहर में फर्मों की 1500 रुपए प्रति कनेक्शन 'ऊपर की सेवा' की व्यवस्था सवालों के घेरे में है। हाल ही मुख्य अभियंता (शहरी) मनीष बेनीवाल के पास ऐसी शिकायतें पहुंची। इससे घरों में कनेक्शन करने जा रहे फर्मों के कर्मचारियों की करतूत सामने आई। बेनीवाल ने मामले में फर्म के ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश अतिरिक्त मुख्य अभियंता जयपुर को दिए।
अतिरिक्त मुख्य अभियंता शुभांशु दीक्षित ने बुधवार को जल भवन में कहा कि 81 सौ रुपए में जल कनेक्शन के लिए शुल्क तय है। तय शुल्क के अलावा फर्म का कोई कर्मचारी ऊपर से राशि मांगता है तो नियंत्रण कक्ष के व्हाट्सऐप नंबर 8279100526 पर मैसेज के जरिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ज्यादा राशि लेने पर फर्म को ब्लैक लिस्ट करने के साथ संबधित सहायक अभियंता के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वहीं फर्मों के अन्य कारनामे भी सामने आ रहे हैं। फर्में कनेक्शन में नई सामग्री की जगह पुराने पीतल के फेरूल (जॉइंट) लगा रहे हैं।
— 8100 रुपए एकमुश्त राशि ( रोडकट, मीटर व अन्य सामग्री)
— 550 रुपए कनेक्शन शुल्क
— 550 रुपए सिक्योरिटी राशि
— भूखंड के क्षेत्रफल व एरिया के हिसाब से लेवी चार्ज
जयपुर शहर में कुछ राशि खर्च कर उपभोक्ता अवैध जल कनेक्शन लेने से भी बाज नहीं आते हैं। जलदाय विभाग के अधिकृत ठेकाकर्मी ही जल कनेक्शन करने के लिए जवाबदेह हैं लेकिन इसके बाद भी शहर में छोटे मोटे अनाधिकृत प्लंबर ही कुछ राशि लेकर उपभोक्ता का जल कनेक्शन कर रहे हैं। जिससे विभाग को राजस्व के साथ पानी की छीजत का भी सामना करना पड़ रहा है।