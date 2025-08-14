Jaipur: जल कनेक्शन के लिए शुल्क तय, फिर भी 1500 रुपए ऊपर की सेवा, ठेकाकर्मी खुलेआम करते वसूली

अतिरिक्त मुख्य अभियंता शुभांशु दीक्षित ने बुधवार को जल भवन में कहा कि 81 सौ रुपए में जल कनेक्शन के लिए शुल्क तय है। तय शुल्क के अलावा फर्म का कोई कर्मचारी ऊपर से राशि मांगता है तो नियंत्रण कक्ष के व्हाट्सऐप नंबर 8279100526 पर मैसेज के जरिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ज्यादा राशि लेने पर फर्म को ब्लैक लिस्ट करने के साथ संबधित सहायक अभियंता के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वहीं फर्मों के अन्य कारनामे भी सामने आ रहे हैं। फर्में कनेक्शन में नई सामग्री की जगह पुराने पीतल के फेरूल (जॉइंट) लगा रहे हैं।