जयपुर: जौहरी बाजार के नवरत्ना कॉम्प्लेक्स में लगी आग, तंग गलियों ने रोकी दमकल की राह, बजरी-मिट्टी डालकर बुझाई

पहली मंजिल पर दुकान में लगी आग (फोटो- पत्रिका)
जयपुर: जौहरी बाजार स्थित कुंदीगर भैरूजी का रास्ता स्थित नवरत्ना कॉम्प्लेक्स की पहली मंजिल पर बनी एक दुकान में आग लग गई। आग दुकान में रखी मशीन से शुरू हुई, जिसमें वेक्स रखा हुआ था।
बता दें कि आग लगते ही धुआं फैल गया और अफरा-तफरी मच गई। किसी ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन तंग गलियों के कारण दमकल को मौके तक पहुंचने में करीब आधा घंटा लग गया। इस दौरान वहां काम करने वाले कर्मचारियों ने बजरी और मिट्टी डालकर आग पर काबू पा लिया।
आग से दुकान में रखी मशीन पूरी तरह जलकर कबाड़ में तब्दील हो गई। पुलिस को इस घटना की कोई सूचना नहीं दी गई। थानाधिकारी राकेश यालिया ने बताया कि उन्हें आग लगने की कोई जानकारी नहीं मिली।
जानकारी के अनुसार, यह घटना शाम साढ़े चार बजे के करीब हुई, जब नवरत्ना कॉम्प्लेक्स की पहली मंजिल पर स्थित ‘राजहंस कास्टिंग’ नामक दुकान में चांदी की ढलाई का काम चल रहा था। मशीन में रखे वेक्स ने अचानक आग पकड़ ली, जिससे पूरा परिसर धुएं से भर गया।
स्थानीय व्यापारियों और निवासियों ने बताया कि दुकान में ज्वेलरी पॉलिश का काम होता है, जिसमें केमिकल का प्रयोग किया जाता है। उन्होंने चिंता जताई कि ऐसे खतरनाक केमिकल के उपयोग से भविष्य में बड़े हादसों की संभावना बनी रहती है।
