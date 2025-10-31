जयपुर: जौहरी बाजार के नवरत्ना कॉम्प्लेक्स में लगी आग, तंग गलियों ने रोकी दमकल की राह, बजरी-मिट्टी डालकर बुझाई



बता दें कि आग लगते ही धुआं फैल गया और अफरा-तफरी मच गई। किसी ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन तंग गलियों के कारण दमकल को मौके तक पहुंचने में करीब आधा घंटा लग गया। इस दौरान वहां काम करने वाले कर्मचारियों ने बजरी और मिट्टी डालकर आग पर काबू पा लिया।