Rajasthan: प्राइवेट बसों का आज से चक्का जाम, ऑनलाइन बुकिंग ठप-हजारों यात्री फंसे, हड़ताल पर गए ऑपरेटर्स

हड़ताल पर गए प्राइवेट बस संचालक (फोटो-पत्रिका)
जोधपुर। जोधपुर-जैसलमेर रूट पर बस हादसे को लेकर आरटीओ की ओर से सख्ती के बाद ऑल इंडिया टूरिस्ट बस ऑनर्स एसोसिएशन ने शुक्रवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। बसों में ऑनलाइन बुकिंग भी बंद कर दी गई है। एसोसिएशन के सचिव राजेंद्र परिहार ने बताया कि परिवहन विभाग की ओर से 29 अक्टूबर को जारी किए गए आदेश के चलते यह फैसला लिया गया है।
प्रदेशभर में चल रही निजी बसों पर जांच के नाम पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है। पहले भी सरकार से आग्रह किया था कि बस ऑपरेटर्स को बसों की खामियों को सुधारने के लिए तीन माह का समय दिया जाए। परिहार ने बुधवार को मुख्यमंत्री को पत्र भेज यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया।
लोकल व ग्रामीण रूटों पर चलने वाली स्टेट कैरिज बसों का संचालन जारी रहेगा। प्राइवेट बस एसोसिएशन ओवरब्रिज भदवासिया के अध्यक्ष व कार्यकारिणी सदस्यों के अनुसार जोधपुर से ओसियां, भीकमपुर, लोहावट, पीलवा, रामदेवरा, खाजूवाला, फलोदी, आऊ, चाडी, देणोक व बावड़ी, पांचौड़ी, करणु, धोलिया, किसनासर, चंपासर, चिमाना, लूना, आसोप, बुटाटी, कुचेरा, खींवसर, नोखा, नागोर आदि रूट की सभी बसें भदवासिया ओवरब्रिज से नियमित रूप से संचालन जारी रहेगा।
निजी बस मालिक सेवा समिति प्राइवेट बस स्टैंड प्रताप नगर के अध्यक्ष शैतानसिंह भाटी टेकरा के अनुसार जोधपुर से जो भी रूट की बसें संचालित हो रही हैं, उनका संचालन जारी रहेगा।
दरअसल, जोधपुर- जैसलमेर हाइवे पर हुए बस हादसे के बाद सरकार ने बसों में सुरक्षा को लेकर कड़े निर्देश दिए हैं, जिसके बाद प्राइवेट बस संचालकों के खिलाफ आरटीओ के अधिकारी लगातार कड़ा एक्शन कर रहे हैं। बसों में खामियां मिलने पर लगातार सीज की कार्रवाई की जा रही है, जिससे परेशान होकर प्राइवेट बस ऑपरेटर्स ने हड़ताल का निर्णय लिया है।
