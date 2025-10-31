Rajasthan: प्राइवेट बसों का आज से चक्का जाम, ऑनलाइन बुकिंग ठप-हजारों यात्री फंसे, हड़ताल पर गए ऑपरेटर्स

जोधपुर। जोधपुर-जैसलमेर रूट पर बस हादसे को लेकर आरटीओ की ओर से सख्ती के बाद ऑल इंडिया टूरिस्ट बस ऑनर्स एसोसिएशन ने शुक्रवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। बसों में ऑनलाइन बुकिंग भी बंद कर दी गई है। एसोसिएशन के सचिव राजेंद्र परिहार ने बताया कि परिवहन विभाग की ओर से 29 अक्टूबर को जारी किए गए आदेश के चलते यह फैसला लिया गया है।