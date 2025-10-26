Photos: जयपुर में नई तकनीक का कमाल, धरातल से मकान को उठाया गया 3 फीट ऊपर, बारिश में डूबने का झंझट खत्म



स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना की और कहा कि अगर प्रशासन भी कॉलोनी के जलनिकासी तंत्र को सुधार दे, तो इलाके की वर्षों पुरानी समस्या स्थायी रूप से समाप्त हो सकती है।