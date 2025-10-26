Photos: जयपुर में नई तकनीक का कमाल, धरातल से मकान को उठाया गया 3 फीट ऊपर, बारिश में डूबने का झंझट खत्म

मकान को उठाया गया 3 फीट ऊपर उठाया (फोटो- रघुवीर सिंह)
Jaipur News: जयपुर के रामगढ़ मोड़ बस स्टैंड स्थित नंदपुरी कॉलोनी में बारिश के दौरान घरों में पानी भरने की समस्या अब खत्म होने की उम्मीद है।
कॉलोनी के अधिकांश मकानों का प्लिंथ लेवल सड़क के धरातल से नीचे होने के कारण हर बरसात में लोगों को जलभराव की परेशानी झेलनी पड़ती थी।
इसी समस्या से निजात पाने के लिए स्थानीय निवासी ने एक निजी कंपनी की मदद से अपने दो मंजिला मकान को धरातल से तीन फीट ऊंचा उठवाया।
कंपनी ने इस कार्य के लिए कुल 175 हाइड्रोलिक जैक का उपयोग किया। करीब 14 दिनों तक 119 मजदूरों ने लगातार काम कर यह तकनीकी प्रक्रिया पूरी की।
लगभग 1600 वर्ग फीट क्षेत्रफल वाले इस मकान को ऊंचा उठाने में करीब ढाई लाख रुपए का खर्च आया।
विशेषज्ञों के अनुसार, इस तकनीक से भवन की मजबूती पर कोई असर नहीं पड़ता और जलभराव जैसी समस्याओं से राहत मिल सकती है।
स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना की और कहा कि अगर प्रशासन भी कॉलोनी के जलनिकासी तंत्र को सुधार दे, तो इलाके की वर्षों पुरानी समस्या स्थायी रूप से समाप्त हो सकती है।
