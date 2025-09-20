Jaipur: Fourth Class Recruitment Exam में हाईटेक नकल का खुलासा, अभ्यर्थी गिरफ्तार

Rajasthan Fourth Class Recruitment Exam News Update: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी (सीधी भर्ती) परीक्षा में शुक्रवार को जयपुर के एक परीक्षा केंद्र पर हाईटेक नकल का बड़ा मामला सामने आया। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, एनवीडी बाल मंदिर, महावीर मार्ग सी स्कीम स्थित केंद्र पर पुलिस और परीक्षा पर्यवेक्षकों ने एक अभ्यर्थी को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ रंगे हाथ पकड़ा।
पुलिस के अनुसार, यह घटना 19 सितंबर 2025 को पहली पारी में सुबह 11:11 बजे से 12:11 बजे के बीच की है। परीक्षा केंद्र पर कुल 192 अभ्यर्थियों की उपस्थिति दर्ज थी। पर्यवेक्षकों को एक अभ्यर्थी रवी कुमार झांझड़िया (पुत्र श्री रामअवतार झांझड़िया, निवासी आईएस नगर, मुरलीपुरा स्कीम, जयपुर) पर संदेह हुआ। जांच के दौरान उसके अंडरवियर में छुपाई गई एक रिमोट जैसी डिवाइस बरामद हुई।
जांच में सामने आया कि यह डिवाइस ब्लूटूथ आधारित है और इसे कान में लगे सूक्ष्म ईयरफोन के साथ जोड़ा जा सकता है। पुलिस का मानना है कि इस डिवाइस के जरिये बाहर बैठे सहयोगियों से प्रश्नों के उत्तर लेने की तैयारी की गई थी। मौके पर मौजूद परीक्षा पर्यवेक्षकों ने तुरंत महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के परीक्षा नियंत्रक और पुलिस को सूचित किया। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (एसआईयू सीएडब्ल्यू) जयपुर पूनमचंद विश्नोई की टीम ने मौके पर पहुंचकर डिवाइस जब्त की और अभ्यर्थी को हिरासत में लिया।
इस मामले में अशोकनगर थाने में प्रकरण संख्या 279/2025 दर्ज किया गया है। आरोपी अभ्यर्थी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) और राजकीय परीक्षा अधिनियम की धारा 3/11(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इसके पीछे कौन सा गिरोह सक्रिय है और कितने अभ्यर्थियों तक यह नेटवर्क फैला है।
राजस्थान में पिछले कुछ वर्षों से भर्ती परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक के मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इसी के चलते इस बार परीक्षा केंद्रों पर मेटल डिटेक्टर और सख्त चेकिंग की व्यवस्था की गई थी। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और दोषियों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे।