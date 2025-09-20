Jaipur: Fourth Class Recruitment Exam में हाईटेक नकल का खुलासा, अभ्यर्थी गिरफ्तार

इस मामले में अशोकनगर थाने में प्रकरण संख्या 279/2025 दर्ज किया गया है। आरोपी अभ्यर्थी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) और राजकीय परीक्षा अधिनियम की धारा 3/11(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इसके पीछे कौन सा गिरोह सक्रिय है और कितने अभ्यर्थियों तक यह नेटवर्क फैला है।

राजस्थान में पिछले कुछ वर्षों से भर्ती परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक के मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इसी के चलते इस बार परीक्षा केंद्रों पर मेटल डिटेक्टर और सख्त चेकिंग की व्यवस्था की गई थी। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और दोषियों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे।