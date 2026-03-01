Jaipur : सोते हुए दोस्त की सिर कुचलकर हत्या, फिर मोबाइल और अंगूठे से 29 हजार रुपए ट्रांसफर

इसी लालच में उसने हत्या की साजिश रची और 23 मार्च की अलसुबह करीब 4 बजे गार्ड रूम में सो रहे प्रमोद सिंह पर पत्थर से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी ने मृतक का मोबाइल लेकर उसके अंगूठे से फोन अनलॉक किया और अपने खाते में 29 हजार रुपए ट्रांसफर कर लिए। पहचान छिपाने के लिए उसने मोबाइल की सिम निकालकर पानी की टंकी में फेंक दी और फोन छिपा दिया।