24 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur : सोते हुए दोस्त की सिर कुचलकर हत्या, फिर मोबाइल और अंगूठे से 29 हजार रुपए ट्रांसफर

गलता गेट इलाके में पार्किंग गार्ड की हत्या के मामले का पुलिस ने महज 24 घंटे में खुलासा कर उसके साथी गार्ड को ही गिरफ्तार किया है। साथी गार्ड ने ऑनलाइन सट्टे में पैसे हारने के बाद लालच और रंजिश में आकर इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

kamlesh sharma

Mar 24, 2026

Play video

आरोपी प्रदीप कुमार यादव। फोटो पत्रिका नेटवर्क

जयपुर। राजधानी जयपुर के गलता गेट इलाके में पार्किंग गार्ड की हत्या के मामले का पुलिस ने महज 24 घंटे में खुलासा कर उसके साथी गार्ड को ही गिरफ्तार किया है। साथी गार्ड ने ऑनलाइन सट्टे में पैसे हारने के बाद लालच और रंजिश में आकर इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया।

डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी हाल जैन नसियां पार्किंग दिल्ली रोड निवासी प्रदीप कुमार यादव उर्फ कन्हैया (27) को गिरफ्तार किया। आरोपी ने अपने साथी गार्ड प्रमोद सिंह की सोते समय पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी थी। इसके बाद आरोपी ने मृतक के मोबाइल और अंगूठे का इस्तेमाल कर उसके फोन-पे खाते से 29 हजार रुपए अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए ।

2 हजार रुपए मांगे, मना किया तो रखने लगा रंजिश

डीसीपी करण शर्मा ने बताया कि आरोपी प्रदीप कुमार यादव को ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे की लत थी और हाल ही करीब 5 हजार रुपए हार गया था। आर्थिक तंगी के चलते उसने प्रमोद सिंह से 2 हजार रुपए उधार मांगे, लेकिन मना करने पर वह रंजिश पाल बैठा। आरोपी को यह भी पता था कि प्रमोद के फोन-पे खाते में पैसे हैं ।

इसी लालच में उसने हत्या की साजिश रची और 23 मार्च की अलसुबह करीब 4 बजे गार्ड रूम में सो रहे प्रमोद सिंह पर पत्थर से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी ने मृतक का मोबाइल लेकर उसके अंगूठे से फोन अनलॉक किया और अपने खाते में 29 हजार रुपए ट्रांसफर कर लिए। पहचान छिपाने के लिए उसने मोबाइल की सिम निकालकर पानी की टंकी में फेंक दी और फोन छिपा दिया।

तकनीकी जांच से खुला राज

आरोपी घटना के बाद पुलिस जांच में शामिल होकर खुद को बचाने की कोशिश भी करता रहा। पुलिस ने मृतक के मोबाइल की कॉल डिटेल और बैंक ट्रांजेक्शन की जांच की। इसमें सामने आया कि घटना के समय ही 29 हजार रुपए एक यूपीआइ नंबर पर ट्रांसफर हुए हैं, जो आरोपी प्रदीप का निकला। इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़कर सख्ती से पूछताछ की, जिसमें उसने वारदात कबूल कर ली।

ये भी पढ़ें

सवाईमाधोपुर; युवक की झुलसने से मौत, आरोप: जिंदा जलाया…पुलिस मान रही आत्मदाह
सवाई माधोपुर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

24 Mar 2026 09:21 pm

Published on:

24 Mar 2026 08:14 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur : सोते हुए दोस्त की सिर कुचलकर हत्या, फिर मोबाइल और अंगूठे से 29 हजार रुपए ट्रांसफर

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

LPG Booking: एलपीजी बुकिंग में धांधली पर सख्ती, अब दूसरे मोबाइल से बुकिंग पर आधार सत्यापन अनिवार्य

जयपुर

Voter List: 22 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित, प्रक्रिया शुरू, 7 अप्रैल तक दावे-आपत्तियों का मौका

जयपुर

खुशखबरी : राजस्थान में बदल गए घरेलू एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के नियम, आम जनता को मिली बड़ी राहत

LPG Crisis, LPG Crisis Latest News, LPG Crisis Update News, LPG Crisis Today News, LPG Gas Booking, LPG Gas Booking Latest News, LPG Gas Booking Update News, LPG Gas Booking Today News, LPG new rules Rajasthan, gas cylinder booking rules India, Ujjwala scheme update 2026, LPG booking limit days, Rajasthan gas news, cylinder refill rules change, domestic gas update India, LPG crisis news India, gas cylinder booking 25 days rule, Ujjwala 45 days rule, DBC connection gas rules, Rajasthan breaking news LPG, gas supply update India, petroleum ministry clarification LPG, Jaipur news gas update
जयपुर

Revenue Collection: झोंकी ताकत, 7 दिन में 1550 करोड़ का लक्ष्य, तेज की राजस्व वसूली की रफ्तार

जयपुर

जयपुर में बिल्डिंग की लिफ्ट सीधे बेसमेंट में गिरी, हादसे वक्त 8 लोग थे सवार

jaipur Lift
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.