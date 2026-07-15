जयपुर में सरकारी अस्पताल में साइबर ठगी: ANM के खाते से 70 हजार पार, डाटा देने वाली डॉक्टर ने झाड़ा पल्ला

जयपुर। झोटवाड़ा स्थित हाथोज में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में साइबर ठगों ने धौंस दिखाकर एएनएम से 70 हजार रुपए ठग लिए। इस पूरी वारदात की नींव अस्पताल की ही डॉक्टर द्वारा बिना वेरिफिकेशन पूरे स्टाफ का डाटा ठग को देने से हुई। इसके बावजूद डॉ मीनाक्षी सिंह ने मामले से पूरी तरह पल्ला झाड़ लिया है। डॉक्टर का कहना है कि यह एएनएम का पर्सनल मैटर है, उनका नहीं। डॉक्टर ने कहा कि मैंने तो सिर्फ फोन पर मांगी गई जानकारी दी थी। मेरी गलती नहीं है। पैसे के लेन-देन की बात कृष्णा ने की है, इसलिए पुलिस में शिकायत भी वही करेगी। पुलिस में शिकायत करना मेरा काम नहीं है। डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने समय रहते व्हाट्स अप ग्रुप पर स्टॉफ को चेता दिया था। लेकिन इसके बाद भी एएनएम कृष्णा यादव आरोपी की बातों में आकर ठगी का शिकार हो गई। मैंने पूरी स्थिति से ब्लॉक सीएमएचओ को अवगत करा दिया था।