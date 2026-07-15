Arti Singh Tanwar : हेलीकॉप्टर से छलांग और हवा से बातें! राजस्थान की लेडी पुलिस ऑफिसर का VIDEO VIRAL

Aarti Singh Tanwar Skydiving Viral Video PIC
राजस्थान पुलिस की जांबाज और तेजतर्रार महिला पुलिस अधिकारी आरती सिंह तंवर एक बार फिर सोशल मीडिया से लेकर प्रशासनिक गलियारों तक अपनी बहादुरी और अलग अंदाज के लिए जबरदस्त चर्चाओं में आ गई हैं। कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों पर नकेल कसने में महारत रखने वाली यह लेडी पुलिस ऑफिसर अपनी सख्त ड्यूटी के साथ-साथ हमेशा कुछ साहसिक और लीक से हटकर काम करने के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में उन्होंने अपने पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट पर एक बेहद रोमांचक स्काइडाइविंग का रील वीडियो साझा किया है। इस हैरतअंगेज वीडियो में वे एक हेलीकॉप्टर से हजारों फीट की ऊंचाई से बेहद निडरता के साथ आसमान में छलांग लगाती हुई और बादलों के बीच बेखौफ होकर हवा से बातें करती हुई दिखाई दे रही हैं।
आरती सिंह तंवर ने इस एडवेंचरस स्काइडाइविंग वीडियो को अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर खुद ही पोस्ट किया है। वीडियो के कैप्शन में उन्होंने एक प्रेरणादायक लाइन लिखी है, जो युवाओं और खासकर महिलाओं को प्रेरित कर रही है। उन्होंने लिखा:
“सीमाएं सिर्फ हमारे दिमाग में होती हैं, आसमान में नहीं (Limits are only in our minds, not in the sky)।”
इस छोटे लेकिन शक्तिशाली संदेश के जरिए उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की है कि महिलाएं यदि ठान लें, तो वे समाज के बंधनों और मानसिक सीमाओं से बहुत आगे निकलकर न केवल जमीन पर अपनी ताकत का लोहा मनवा सकती हैं, बल्कि आसमान को भी अपनी मुट्ठी में कर सकती हैं।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो के बारे में जब 'पत्रिका' ने आरती सिंह तंवर से बात की तो सच्चाई सामने आई। इस महिला अधिकारी ने बताया कि ये एक एआई वीडियो है। इसे सिर्फ और सिर्फ सोशल मैसेज देने के लिए शेयर किया है।
राजस्थान पुलिस की नौकरी में 24 घंटे की कठिन और तनावपूर्ण ड्यूटी के बावजूद आरती सिंह तंवर ने खुद को बेहद फिट रखा हुआ है। वे सरकारी सेवा में अपनी उत्कृष्ट भूमिका निभाने के साथ-साथ एक लोकप्रिय सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर भी हैं।
फेसबुक फॉलोअर्स: फेसबुक पर उनके आधिकारिक पेज को 7 लाख से भी अधिक लोग फॉलो करते हैं।
इंस्टाग्राम फॉलोअर्स: इंस्टाग्राम पर उनके 9 लाख 66 हजार से अधिक फॉलोअर्स हैं, जो कि 1 मिलियन के आंकड़े के बिल्कुल करीब है।
उनकी लगभग हर सोशल मीडिया पोस्ट युवाओं के बीच भारी उत्सुकता जगाती है और वे अक्सर पुलिस ड्यूटी के अनुभवों के साथ-साथ फिटनेस और मोटिवेशनल वीडियो भी शेयर करती रहती हैं।
यह पहली बार नहीं है जब आरती सिंह तंवर सोशल मीडिया पर इस कदर ट्रेंड कर रही हैं। इससे पहले भी उनके कई वीडियोज इंटरनेट पर खूब सुर्खियां बटोर चुके हैं। एक तरफ जहां वे थाने में बैठकर पीड़ित फरियादियों की समस्याओं का त्वरित समाधान करती हैं, वहीं दूसरी तरफ फील्ड में अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने में भी वे सबसे आगे रहती हैं। उनका यही अनोखा और बहुआयामी व्यक्तित्व उन्हें राजस्थान पुलिस की एक लोकप्रिय कॉप बनाता है।
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