Arti Singh Tanwar : हेलीकॉप्टर से छलांग और हवा से बातें! राजस्थान की लेडी पुलिस ऑफिसर का VIDEO VIRAL

राजस्थान पुलिस की जांबाज और तेजतर्रार महिला पुलिस अधिकारी आरती सिंह तंवर एक बार फिर सोशल मीडिया से लेकर प्रशासनिक गलियारों तक अपनी बहादुरी और अलग अंदाज के लिए जबरदस्त चर्चाओं में आ गई हैं। कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों पर नकेल कसने में महारत रखने वाली यह लेडी पुलिस ऑफिसर अपनी सख्त ड्यूटी के साथ-साथ हमेशा कुछ साहसिक और लीक से हटकर काम करने के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में उन्होंने अपने पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट पर एक बेहद रोमांचक स्काइडाइविंग का रील वीडियो साझा किया है। इस हैरतअंगेज वीडियो में वे एक हेलीकॉप्टर से हजारों फीट की ऊंचाई से बेहद निडरता के साथ आसमान में छलांग लगाती हुई और बादलों के बीच बेखौफ होकर हवा से बातें करती हुई दिखाई दे रही हैं।