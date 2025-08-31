जयपुर में कचरा उठाने के लिए अब चुकाने होंगे चार्ज! देखें पूरी लिस्ट और नई दरें



दोनों नगर निगम 90 फीसदी क्षेत्र को कवर करने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में हर घर और प्रतिष्ठान से कचरा उठाने के बदले निगम को हर माह करोड़ों रुपए मिलेंगे। यानी निगम जो खर्च अभी डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण पर कर रहा है, वह राशि जनता से ही वसूली जाएगी। स्वच्छ सर्वेक्षण की गाइडलाइन के अनुसार, अधिक यूजर चार्ज वसूलने वाले शहरों को अतिरिक्त अंक भी दिए जाते हैं।