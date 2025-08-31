Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर में कचरा उठाने के लिए अब चुकाने होंगे चार्ज! देखें पूरी लिस्ट और नई दरें

Jaipur News: जयपुर के दोनों नगर निगम मानसरोवर, सिविल लाइंस और हवामहल-आमेर जोन में यूजर चार्ज लागू करने जा रहे हैं। घर, दुकान, होटल और अस्पताल से वसूल होंगे 20-5000 रुपए। राशि से उपकरण और कचरा निस्तारण आधुनिक होगा।

जयपुर

Arvind Rao

Aug 31, 2025

Jaipur Greater and Heritage nigam Plan Garbage Collection
जयपुर नगर निगम (फोटो- पत्रिका)

Jaipur News: राजधानी जयपुर के दोनों नगर निगम अब कचरा संग्रहण के बदले यूजर चार्ज वसूलने की तैयारी में हैं। ग्रेटर निगम के मानसरोवर और हैरिटेज निगम के सिविल लाइंस व हवामहल-आमेर जोन में सर्वे के साथ-साथ कार्ड लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।


माना जा रहा है कि सितंबर से इन इलाकों में वसूली भी शुरू हो जाएगी। निगम अधिकारियों का कहना है कि यूजर चार्ज से प्राप्त राशि का उपयोग उपकरणों की खरीद और कचरा निस्तारण प्रणाली को आधुनिक बनाने पर किया जाएगा। फिलहाल, केवल दो जोन में ही यूजर चार्ज लिया जा रहा है।

ये भी पढ़ें

जयपुर हेरिटेज नगर निगम की नई पहल, सफाई गाड़ियों पर क्यूआर कोड लगे, कचरे वाली जगह पर लगेंगे CCTV
जयपुर
PATRIKA PHOTO


अब तक 11 करोड़ से अधिक की वसूली


ग्रेटर नगर निगम के मालवीय नगर और मुरलीपुरा जोन में अब तक 11 करोड़ रुपए वसूले जा चुके हैं। फिलहाल, प्रति माह 50 से 55 लाख रुपए की वसूली हो रही है।


शहर से ही पूरा पैसा आएगा


दोनों नगर निगम 90 फीसदी क्षेत्र को कवर करने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में हर घर और प्रतिष्ठान से कचरा उठाने के बदले निगम को हर माह करोड़ों रुपए मिलेंगे। यानी निगम जो खर्च अभी डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण पर कर रहा है, वह राशि जनता से ही वसूली जाएगी। स्वच्छ सर्वेक्षण की गाइडलाइन के अनुसार, अधिक यूजर चार्ज वसूलने वाले शहरों को अतिरिक्त अंक भी दिए जाते हैं।


यूजर चार्ज की दरें


श्रेणी और राशि
-घर (50 वर्ग मीटर तक) 20 रुपए
-घर (51-300 वर्ग मीटर) 80 रुपए
-घर (301 वर्ग मीटर से अधिक) 150 रुपए
-मिठाई की दुकान/कॉफी हाउस 250 रुपए
-गेस्ट हाउस 750 रुपए
-हॉस्टल 500 रुपए
-होटल 1500-3000 रुपए
-अस्पताल 2000-4000 रुपए
-विवाह स्थल 2000-5000 रुपए

ये भी पढ़ें

जयपुर की 26 दुकानों को सील करके जड़ा ताला, आदेशों की उड़ी धज्जियां तो एक्शन मोड में आया निगम, जानें क्या है पूरा मामला
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

31 Aug 2025 10:33 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में कचरा उठाने के लिए अब चुकाने होंगे चार्ज! देखें पूरी लिस्ट और नई दरें

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.