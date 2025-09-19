जयपुर: फर्जी बिलों से 9.59 करोड़ की जीएसटी चोरी, आयरन स्क्रैप कारोबारी महेंद्र खंडेलवाल हिरासत में



जांच में सामने आया कि आरोपी ने राजस्थान में कर से बचने के लिए फर्जी कंपनियों और बोगस फर्मों का जाल बुना। उसने कई कागजी खरीद दिखाकर इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया और उन कंपनियों के पते भी झूठे पाए गए। वाणिज्यिक कर विभाग की टीम ने मुख्य आयुक्त कुमार पाल गौतम के निर्देशन में यह कार्रवाई की और खंडेलवाल पर जीएसटी/सीजीएसटी एक्ट, 2017 के तहत केस दर्ज किया।