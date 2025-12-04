Jaipur: कैटरिंग की आड़ में ‘गुरु’ चला रहा था नकली नोट; फर्जी पट्टे-मुहर और राजस्थान पुलिस की वर्दी देखकर पुलिस हैरान

मास्टरमाइंड हरिकृष्ण बाहेती उर्फ ज्ञानचंद उर्फ गुरु और बरामद फर्जी पट्टे, पत्रिका फोटो
जयपुर। नकली नोट और फर्जी पट्टों के साथ सरगना को नॉर्थ जिले की डीएसटी और विद्याधर नगर पुलिस थाना ने गिरफ्तार किया हैं। आरोपी का साथी विशाल रावत 5,600 के नकली नोटों के सरगना हरिकृष्ण पहले ही पकड़ा जा चुका था। आरोपी खाली प्लॉटों को अपना बताकर जेडीए, नगर निगम और सहकारी समितियों के फर्जी पट्टे तैयार करता था तथा फर्जी पट्टे देकर लोगों से मोटी रकम ठगता था। आरोपी पिछले 5 महीने में जयपुर शहर में 1 लाख 76 हजार रुपए से अधिक के नकली नोट खपा चुका है।
डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा ने बताया कि विशाल की निशानदेही पर मूलतः जोधपुर के बिलाड़ा निवासी और वर्तमान में शास्त्री नगर स्थित सुभाष कॉलोनी में रहने वाले मास्टरमाइंड हरिकृष्ण बाहेती उर्फ ज्ञानचंद उर्फ गुरु (47) को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से 76 हजार 100 रुपए के 655 नकली नोट, जेडीए ग्राम सहकारी समितियों के फर्जी पट्टे और मुहर बरामद हुए हैं। आरोपी 4 हजार रुपए लेकर 10 हजार के नकली नोट देता था।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी कैटरिंग ठेकों के बहाने लोगों को जोड़कर नकली नोट खपा रहा था। पिछले 5 महीने में आरोपी 1 लाख 76 हजार रुपए के नकली नोट बाजार में चला चुका है। आरोपी के ठिकाने से आयकर विभाग समेत 34 सहकारी समितियों ओर जेडीए के जोन 6 और 7 के उपायुक्तों की मुहर भी मिली है। वहीं आरोपी के घर में मिली राजस्थान पुलिस की वर्दी देखकर पुलिसकर्मी भी दंग रह गए।
पुलिस को बीते कई दिनों से शास्त्रीनगर समेत जयपुर शहर के कई इलाकों में नकली नोट मिलने की सूचना मिल रही थी। जिस पर पुलिस ने खुफिया सूचना की तस्दीक करने के बाद बाजार में नकली नोट चलाने वालों पर नजर रखी तो नकली नोट चलाने रही गैंग के मास्टरमाइंड हरिकृष्ण बाहेती उर्फ ज्ञानचंद उर्फ गुरुजी का नाम सामने आया। पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपी को दबोच लिया।
