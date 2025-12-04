Jaipur: कैटरिंग की आड़ में ‘गुरु’ चला रहा था नकली नोट; फर्जी पट्टे-मुहर और राजस्थान पुलिस की वर्दी देखकर पुलिस हैरान

जयपुर। नकली नोट और फर्जी पट्टों के साथ सरगना को नॉर्थ जिले की डीएसटी और विद्याधर नगर पुलिस थाना ने गिरफ्तार किया हैं। आरोपी का साथी विशाल रावत 5,600 के नकली नोटों के सरगना हरिकृष्ण पहले ही पकड़ा जा चुका था। आरोपी खाली प्लॉटों को अपना बताकर जेडीए, नगर निगम और सहकारी समितियों के फर्जी पट्टे तैयार करता था तथा फर्जी पट्टे देकर लोगों से मोटी रकम ठगता था। आरोपी पिछले 5 महीने में जयपुर शहर में 1 लाख 76 हजार रुपए से अधिक के नकली नोट खपा चुका है।