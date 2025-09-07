Jaipur : जयपुर हैरिटेज नगर निगम सीमा क्षेत्र में 178 जर्जर मकान, बाप-बेटी की मौत के बाद अब करा रहा मुनादी, पढ़ें पूरी रिपोर्ट

Jaipur : जयपुर के सुभाष चौक के जर्जर मकान ढहने और बाप-बेटी की मौत के बाद हैरिटेज नगर निगम हरकत में आया। महीनों से नोटिसों की खानापूर्ति करने वाला निगम अब मुनादी कर लोगों को सतर्क कर रहा है। सवाल यह है कि क्या इन मौतों के बिना भी निगम जागता? किशनपोल जोन में सबसे ज्यादा 79 जर्जर मकान हैं, लेकिन कार्रवाई केवल तीन पर हुई। बाकी जगह या तो मालिकों ने कागजों पर मरम्मत दिखा दी, या मामले कोर्ट में लंबित हैं। नतीजा यह कि खतरा जस का तस खड़ा है।