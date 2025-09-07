Jaipur: किशनपोल जोन में जो मकान ढहा… पश्चिम बंगाल के रह रहे थे करीब 20 लोग, 25 दिन में दी गई थी 2 नोटिस

हादसे के बाद परिजन ने मुआवजे की मांग को लेकर शव लेने से इनकार कर दिया और धरने पर बैठ गए। आखिरकार बातचीत के बाद मकान मालिक ने 6 लाख 21 हजार रुपए देने पर सहमति जताई। यह राशि प्रभात के नियोक्ता के माध्यम से उनकी पत्नी के नाम खाते में डलवाई जाएगी। इसके बाद शव सुपुर्द किए गए और परिजन एंबुलेंस से गांव लौट गए।