जयपुर

Heritage Nigam Big Action: परकोटा में ताबड़तोड़ चला बुलडोजर, 2 इमारतें जमींदोज, रेडियो मार्केट में मकान नंबर 2140 सील

जयपुर हैरिटेज निगम ने परकोटा क्षेत्र में जर्जर इमारतों पर कार्रवाई की। मेयर वार्ड में दो भवन आंशिक ध्वस्त कर शेष हिस्से सील किए। मारूजी का चौक से 3 परिवारों को हटाया गया। रेडियो मार्केट स्थित मकान भी सील, 14 भवनों की जांच में 7 गिराने योग्य मिले।

जयपुर

Arvind Rao

Sep 11, 2025

Heritage Nigam Big Action
Heritage Nigam Big Action (Patrika Photo)

जयपुर: सुभाष चौक के पास छील का कुआं, पानों का दरीबा में हादसे के बाद हैरिटेज निगम का परकोटा में एक्शन जारी है। इसी क्रम में बुधवार को मेयर कुसुम यादव के वार्ड में दो जर्जर इमारतों पर बुलडोजर चलाया गया।


बता दें कि घी वालों का रास्ता स्थित नागौरियों का चौक में भवन के जर्जर हिस्से को ध्वस्त कर दिया। साथ ही शेष भवन को सील कर दिया। जबकि मोती सिंह भोमिया के रास्ते स्थित मारूजी का चौक के दो मंजिला भवन के जर्जर हिस्से को ढहा दिया। शेष हिस्से को सील कर दिया।

भवन में तीन परिवार रह रहे थे


किशनपोल जोन के अधिकारियों ने जर्जर इमारतों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सुबह 10.30 बजे शुरू हुई। मारूजी का चौक स्थित भवन में तीन परिवार रह रहे थे। सबसे पहले उन्हें बाहर निकाला। दस्ते को देख लोगों ने विरोध भी किया। इस बीच मकान से कुछ सामान भी निकालते रहे। यहां तीनों ही परिवार किराएदार बताए जा रहे हैं।


मकान मालिक को पाबंद किया


भवन के जर्जर हिस्से को जेसीबी की सहायता से ध्वस्त कर दिया। साथ ही शेष भवन को सील कर उसकी मरम्मत करने के लिए मकान मालिक को पाबंद कर दिया। जबकि नागौरिया का चौक के भवन के जर्जर हिस्से को ध्वस्त कर दिया। बाकी हिस्से को सील कर दिया। निगम ने जर्जर भवनों को गिराने की कार्रवाई शाम 4.30 बजे तक की। इस दौरान निगम सतर्कता शाखा के जवान भी मौजूद रहे।


रेडियो मार्केट : जर्जर भवन सील


जोन उपायुक्त दिलीप भंभानी ने नेहरू बाजार के रेडियो मार्केट स्थित मकान नंबर 2140 को सील कर दिया। मकान मालिक को भवन की मरम्मत करने का नोटिस दिया है। जोन उपायुक्त भंभानी ने बताया कि जोन इलाके में जर्जर भवनों का पुन: निरीक्षण किया गया।


इसमें 14 जर्जर मानते हुए अतिरिक्त आयुक्त की अध्यक्षता में गठित हाईपावर कमेटी को भेजा गया। कमेटी ने मौका निरीक्षण कर 7 भवनों को ध्वस्त करने योग्य माना। वहीं, 7 भवनों की मरम्मत के लिए भवन मालिक को नोटिस दिया गया।

Published on:

11 Sept 2025 07:54 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Heritage Nigam Big Action: परकोटा में ताबड़तोड़ चला बुलडोजर, 2 इमारतें जमींदोज, रेडियो मार्केट में मकान नंबर 2140 सील

