Jaipur Highway Update: जयपुर से निकलने वाले तीन नेशनल हाइवे को लेकर बड़ी खबर, NHI ने लिया बड़ा फैसला

तरह जयपुर-गुड़गांव छह लेन नेशनल हाइवे को सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत किया जाएगा। इस हाइवे पर क्रैश बैरियर लगाए जाएंगे, जिससे दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। मनोहरपुर-दौसा हाइवे जो वर्तमान में दो लेन का है। उसको भी चार लेन का निर्णय किया जा चुका है। वर्तमान में डीपीआर का काम चल रहा है। जयपुर की उत्तरी रिंग रोड जो कुछ समय पहले स्वीकृति हुई है। उसकी भी डीपीआर बनाने का काम शुरू किया जा चुका है।