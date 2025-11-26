Jaipur: प्रेमिका ने कहा पति आने नहीं दे रहा, मिलने नहीं आ सकती, प्रेमी ने सिलेंडर और पाईप से रची खौफनाक साजिश, और…

Jaipur Crime News: राजधानी जयपुर के नारायण विहार इलाके में कुछ दिनों पहले हुए एक युवक भूप सिंह की हत्या की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। हत्या के पीछे कोई आपसी रंजिश नहीं, बल्कि मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी के अवैध संबंध थे। पुलिस ने खुलासा किया है कि पति भूप सिंह उनके रिश्ते में रोड़ा बन रहा था, जिसके चलते दोनों ने मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। नारायण विहार थाना अधिकारी गुंजन सोनी और उनकी टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतक की पत्नी आशा और उसके प्रेमी योगेश को गिरफ्तार कर लिया है।