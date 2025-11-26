Patrika LogoSwitch to English

Jaipur: प्रेमिका ने कहा पति आने नहीं दे रहा, मिलने नहीं आ सकती, प्रेमी ने सिलेंडर और पाईप से रची खौफनाक साजिश, और…

Jaipur Murder News: पुलिस ने खुलासा किया है कि पति भूप सिंह उनके रिश्ते में रोड़ा बन रहा था, जिसके चलते दोनों ने मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया।

जयपुर

image

Jayant Sharma

Nov 26, 2025

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

Jaipur Crime News: राजधानी जयपुर के नारायण विहार इलाके में कुछ दिनों पहले हुए एक युवक भूप सिंह की हत्या की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। हत्या के पीछे कोई आपसी रंजिश नहीं, बल्कि मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी के अवैध संबंध थे। पुलिस ने खुलासा किया है कि पति भूप सिंह उनके रिश्ते में रोड़ा बन रहा था, जिसके चलते दोनों ने मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। नारायण विहार थाना अधिकारी गुंजन सोनी और उनकी टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतक की पत्नी आशा और उसके प्रेमी योगेश को गिरफ्तार कर लिया है।

प्रेमी के बुलावे पर पति बना बाधा

पुलिस के अनुसार, मृतक भूप सिंह नारायण विहार स्थित एक कारखाने में गार्ड की नौकरी करता था। उसकी पत्नी आशा अपने गांव में रह रही थी। उसका प्रेमी योगेश उसे बार.बार जयपुर बुला रहा था, लेकिन पति भूप सिंह के आपत्ति जताने के कारण आशा ने जयपुर आने से मना कर दिया था। यह इनकार ही भूप सिंह के लिए काल बन गया। इसके बाद प्रेमी योगेश और पत्नी आशा ने मिलकर भूप सिंह को रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश रची।

गैस सिलेंडर पाइप और गला दबाकर हत्या

साजिश के तहत, प्रेमी योगेश ने भूप सिंह की हत्या को अंजाम दिया। शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि योगेश ने पहले गैस सिलेंडर के पाइप से भूप सिंह के सिर पर वार किया। जब उन्हें भूप सिंह के मरने की आशंका कम लगी, तो उन्होंने क्रूरता दिखाते हुए गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। सिर पर सिलेंडर से वार भी किया गया था।

तीन दिनों तक पुलिस को गुमराह करने की कोशिश

वारदात को अंजाम देने के बाद प्रेमी योगेश तीन दिनों तक पुलिस के सामने नाटक करता रहा और मनगढ़ंत कहानियां बनाता रहा। भूप सिंह का संपत्ति को लेकर परिवार और भाई के साथ विवाद चल रहा था। इसी का फायदा उठाते हुए योगेश ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की और हत्या का शक भूप सिंह के भाई और अन्य परिजनों पर जताया।

लेकिन नारायण विहार थाना पुलिस टीम ने अपनी ट्रेडिशनल पुलिसिंग के बल पर कड़ी पूछताछ जारी रखी। तीन दिन की गहन पूछताछ के बाद आरोपी योगेश टूट गया और उसने हत्या का सारा राज उगल दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अब आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस हत्याकांड के खुलासे से इलाके में हड़कंप मच गया है।

26 Nov 2025 12:15 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: प्रेमिका ने कहा पति आने नहीं दे रहा, मिलने नहीं आ सकती, प्रेमी ने सिलेंडर और पाईप से रची खौफनाक साजिश, और…

