जयपुर में 160 जोड़ों का सादगी से होगा निकाह, 12 हजार के ठहरने और 19 हजार लोगों के एक साथ भोजन की रहेगी व्यवस्था

इज्तिमे में इस्लाम की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने के साथ ही मोहम्मद साहब के दिखाए रास्ते पर चलने का आह्वान किया जाएगा। इस दौरान राजस्थान समेत विभिन्न राज्यों से आए विद्वान तकरीरें पेश करेंगे। इज्तिमे में आने वाले लोगों के लिए खाने की 19 स्टॉल लगाई गई हैं। इनमें एक समय में 19 हजार से अधिक लोग खाना खा सकेंगे।