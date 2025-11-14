जयपुर में 160 जोड़ों का सादगी से होगा निकाह, 12 हजार के ठहरने और 19 हजार लोगों के एक साथ भोजन की रहेगी व्यवस्था

सादगी से होगा 160 जोड़ों का निकाह (फोटो- सोशल मीडिया)
Jaipur Ijtema:जयपुर: रामगढ़ मोड स्थित कर्बला परिसर में शनिवार से तीन दिवसीय दीनी तब्लीगी इज्तिमा (मुस्लिम धार्मिक समागम) शुरू होगा। इसमें देशभर से मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ ही इस्लामिक स्कॉलर शिरकत करेंगे।
बता दें कि सुबह फज्र की नमाज के बाद से तकरीरें शुरू होंगी और यह सिलसिला रात नौ बजे तक जारी रहेगा। पार्किंग के साथ ही इज्तिमा में आने वाले लोगों के रहने और खाने-पीने समेत जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। मैदान और आसपास दो हजार से अधिक स्वयंसेवक व्यवस्थाएं संभालेंगे।
इज्तिमे में इस्लाम की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने के साथ ही मोहम्मद साहब के दिखाए रास्ते पर चलने का आह्वान किया जाएगा। इस दौरान राजस्थान समेत विभिन्न राज्यों से आए विद्वान तकरीरें पेश करेंगे। इज्तिमे में आने वाले लोगों के लिए खाने की 19 स्टॉल लगाई गई हैं। इनमें एक समय में 19 हजार से अधिक लोग खाना खा सकेंगे।
वुजू के लिए नेहर और अस्थायी वुजू खाने बनाए गए हैं। पंडाल में 12 हजार लोगों के सोने की व्यवस्था रहेगी। मुख्य बयान शाम छह बजे से होगा। शादियों में होने वाली फिजूलखर्ची को रोकने के लिए रविवार शाम पांच बजे सादगी से निकाह पढ़ाए जाएंगे।
मुती अमजद अली की मौजूदगी में करीब 160 जोड़ों का निकाह होगा। वहीं, सोमवार सुबह 10 बजे सामूहिक दुआ के साथ इज्तिमे का समापन होगा। इसी के साथ दीन सीखने के लिए प्रदेश समेत देशभर के लिए अलग-अलग जत्थे रवाना होंगे।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग