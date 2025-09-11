जयपुर के विद्याधर नगर में धड़ल्ले से हो रहा अवैध निर्माण, JDA में शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई, व्यापारियों में आक्रोश



कोर्ट ने भी आवासीय भूखंड पर व्यावसायिक गतिविधि संचालित नहीं करने के निर्देश दिए हैं। फिर भी काम बंद नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि जेडीए ने काम रोकने के लिए नोटिस भी दिए और गार्ड भी बैठाया, अब गार्ड भी नजर नहीं आता है, काम चल रहा है। उप महानिरीक्षक पुलिस राहुल कोटोकी ने कहा कि मामले को दिखवाता हूं। काम अवैध होगा तो निश्चित रूप से रुकवाया जाएगा।