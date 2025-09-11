Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

जयपुर के विद्याधर नगर में धड़ल्ले से हो रहा अवैध निर्माण, JDA में शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई, व्यापारियों में आक्रोश

जयपुर के विद्याधर नगर सेक्टर-3 में आवासीय भूखंड पर अवैध व्यावसायिक निर्माण जारी है। व्यापारियों की शिकायत और कोर्ट के निर्देशों के बावजूद काम नहीं रुका। जेडीए ने नोटिस और गार्ड तैनात किया था, पर अब निर्माण खुलकर चल रहा है।

जयपुर

Arvind Rao

Sep 11, 2025

Illegal construction in Vidyadhar Nagar
Illegal construction in Vidyadhar Nagar (Patrika Photo)

Jaipur News: राजधानी जयपुर में विद्याधर नगर के सेक्टर तीन में आवासीय भूखंड पर व्यावसायिक निर्माण चल रहा है। स्थानीय व्यापारियों ने इसकी शिकायत कई बार जेडीए में की, फिर भी निर्माण जारी है। इससे व्यापारियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है।


विद्याधर नगर शॉपिंग सेंटर, सेक्टर तीन संघर्ष समिति के संयोजक धर्मेंद्र कुमार जैन ने बताया कि आवासीय भूखंड पर व्यावसायिक निर्माण कर रेस्टोरेंट खोलने की तैयारी की जा रही है। व्यापारी जेडीए में आलाधिकारियों से मिलकर शिकायत भी कर चुके हैं। सेटबैक को भी कवर कर निर्माण कर लिया गया है।

कोर्ट ने दिए हैं ये निर्देश


कोर्ट ने भी आवासीय भूखंड पर व्यावसायिक गतिविधि संचालित नहीं करने के निर्देश दिए हैं। फिर भी काम बंद नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि जेडीए ने काम रोकने के लिए नोटिस भी दिए और गार्ड भी बैठाया, अब गार्ड भी नजर नहीं आता है, काम चल रहा है। उप महानिरीक्षक पुलिस राहुल कोटोकी ने कहा कि मामले को दिखवाता हूं। काम अवैध होगा तो निश्चित रूप से रुकवाया जाएगा।

Published on:

11 Sept 2025 08:12 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर के विद्याधर नगर में धड़ल्ले से हो रहा अवैध निर्माण, JDA में शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई, व्यापारियों में आक्रोश

