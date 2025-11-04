Rajasthan : जयपुर में बढ़ रहा है वीआइपी नंबरों का क्रेज, 31 लाख में बिका कार के लिए यह नंबर

फोटो पत्रिका
Rajasthan : जयपुर में वीआइपी नंबरों का क्रेज बढ़ता जा रहा है। राजस्थान परिवहन विभाग की ओर से की जाने वाली नंबरों की नीलामी में अब लोग बढ़चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। जयपुर आरटीओ में एक ऐसे ही वीआइपी नंबर की नीलामी की गई। स्वेज फॉर्म निवासी राहुल तनेजा ने लग्जरी कार के लिए 31 लाख रुपए में आरजे नंबर 60 सीएम 0001 नंबर खरीदा है। राहुल तनेजा ने आरटीओ में सर्वाधिक बोली लगाकर यह नंबर हासिल किया गया।
आरटीओ प्रथम राजेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस नंबर की शुरुआती कीमत तीन से पांच लाख तक होती है। लेकिन नीलामी में इस नंबर की बोली 31 लाख तक लगाई गई। प्रदेश में किसी वीआइपी नंबर की अभी तक की सर्वाधिक बोली लगाई गई है। गौरतलब है कि राहुल ने 2018 में अपनी लग्जरी कार के लिए 16 लाख का नंबर खरीदा था।
राहुल तनेजा ने इस पर कहाकि वाहन सिर्फ परिवहन का साधन नहीं, बल्कि एक पहचान भी है। 0001 नंबर मेरे लिए लकी है। उन्होंने अपने बेटे को कार सहित यह नंबर गिफ्ट में दिया।
