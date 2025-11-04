Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan : जयपुर में बढ़ रहा है वीआइपी नंबरों का क्रेज, 31 लाख में बिका कार के लिए यह नंबर

Rajasthan : जयपुर में वीआइपी नंबरों का शौक बढ़ता जा रहा है। जानकर आश्चर्य होगा कि एक व्यक्ति ने एक कार का वीआइपी नंबर 31 लाख रुपए में खरीदा है।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 04, 2025

vip number

फोटो पत्रिका

Rajasthan : जयपुर में वीआइपी नंबरों का क्रेज बढ़ता जा रहा है। राजस्थान परिवहन विभाग की ओर से की जाने वाली नंबरों की नीलामी में अब लोग बढ़चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। जयपुर आरटीओ में एक ऐसे ही वीआइपी नंबर की नीलामी की गई। स्वेज फॉर्म निवासी राहुल तनेजा ने लग्जरी कार के लिए 31 लाख रुपए में आरजे नंबर 60 सीएम 0001 नंबर खरीदा है। राहुल तनेजा ने आरटीओ में सर्वाधिक बोली लगाकर यह नंबर हासिल किया गया।

किसी वीआइपी नंबर की अभी तक की सर्वाधिक बोली

आरटीओ प्रथम राजेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस नंबर की शुरुआती कीमत तीन से पांच लाख तक होती है। लेकिन नीलामी में इस नंबर की बोली 31 लाख तक लगाई गई। प्रदेश में किसी वीआइपी नंबर की अभी तक की सर्वाधिक बोली लगाई गई है। गौरतलब है कि राहुल ने 2018 में अपनी लग्जरी कार के लिए 16 लाख का नंबर खरीदा था।

वाहन सिर्फ परिवहन का साधन नहीं

राहुल तनेजा ने इस पर कहाकि वाहन सिर्फ परिवहन का साधन नहीं, बल्कि एक पहचान भी है। 0001 नंबर मेरे लिए लकी है। उन्होंने अपने बेटे को कार सहित यह नंबर गिफ्ट में दिया।

ये भी पढ़ें

Weather Update 4 November : मौसम विभाग की भविष्यवाणी, 90 मिनट में राजस्थान के 12 जिलों में झमाझम बारिश का अनुमान
जयपुर
Weather Update 4 November Meteorological Department Prediction Today next 90 minutes Rajasthan 12 districts heavy rain

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

04 Nov 2025 03:25 pm

Published on:

04 Nov 2025 02:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan : जयपुर में बढ़ रहा है वीआइपी नंबरों का क्रेज, 31 लाख में बिका कार के लिए यह नंबर

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: मरने के 13 साल बाद न्यायाधीश को मिला न्याय, पहले पत्नी फिर बेटे ने लड़ा केस, राज्यपाल का आदेश हुआ रद्द

Court Judgement
जयपुर

देव दिवाली 2025 टैरो राशिफल : आज इन 4 राशियों पर बरस सकती है देवकृपा, किसे मिलेगी सफलता और किसके लिए नया अवसर?

Tarot Card Reading 5 November 2025
राशिफल

PM Kisan Yojana: राजस्थान में 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए गुड न्यूज, इसी हफ्ते मिलेगा पैसा!

PM Kisan Yojana
जयपुर

Jaipur Dumper Accident: कौन है वो डंपर ड्राइवर? जिसने जयपुर में ​सड़क पर बिछा दी 14 लाशें

Jaipur-accident-dumper-driver-name
जयपुर

Jaipur: नीरजा मोदी स्कूल में मासूम की मौत, 5 घंटे जांच के बाद सीबीएसई-शिक्षा विभाग के हाथ लगी चौंकाने वाली जानकारी

Neerja Modi School student dies
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.