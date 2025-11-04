Rajasthan : जयपुर में बढ़ रहा है वीआइपी नंबरों का क्रेज, 31 लाख में बिका कार के लिए यह नंबर

Rajasthan : जयपुर में वीआइपी नंबरों का क्रेज बढ़ता जा रहा है। राजस्थान परिवहन विभाग की ओर से की जाने वाली नंबरों की नीलामी में अब लोग बढ़चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। जयपुर आरटीओ में एक ऐसे ही वीआइपी नंबर की नीलामी की गई। स्वेज फॉर्म निवासी राहुल तनेजा ने लग्जरी कार के लिए 31 लाख रुपए में आरजे नंबर 60 सीएम 0001 नंबर खरीदा है। राहुल तनेजा ने आरटीओ में सर्वाधिक बोली लगाकर यह नंबर हासिल किया गया।