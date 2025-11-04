Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Weather Update 4 November : मौसम विभाग की भविष्यवाणी, 90 मिनट में राजस्थान के 12 जिलों में झमाझम बारिश का अनुमान

Weather Update 4 November : मौसम विभाग का नया Prediction। मौसम विभाग ने 90 मिनट में राजस्थान के 12 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 04, 2025

Weather Update 4 November Meteorological Department Prediction Today next 90 minutes Rajasthan 12 districts heavy rain

फाइल फोटो पत्रिका

Weather Update 4 November : राजस्थान का मौसम अचानक बदल गया है। कई जिलों में रात से ही बूंदाबांदी हो रही है। मौसम विभाग का 4 नवंबर को नया अपडेट सुबह 7 बजे जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज राजस्थान के 12 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। जिसके तहत पाली, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, जयपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सीकर जिलों और आस-पास के क्षेत्र में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान हवा की गति 20-30 KMPH रहने की संभावना है।

जयपुर में हो रही बूंदाबांदी, आसमान पर छाए हुए हैं बादल

जयपुर में मंगलवार सुबह से घने बादल छाए हुए हैं। सुबह तेज और ठंडी हवाएं चल रहीं थी। कई इलाकों में बूंदाबांदी भी जारी है। मौसम विभाग ने जयपुर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। जिसके तहत जयपुर और आस-पास बारिश होने संभावना है।

जयपुर मौसम : न्यूनतम तापमान में 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान

जयपुर में आज सुबह 7 बजे तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आज मंगलवार को जयपुर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

सीकर-नागौर में तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज

मौसम विभाग आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के जिलों में न्यूनतम तापमान गिरने से सर्दी बढ़ गई। सबसे ज्यादा सर्दी सीकर और नागौर में रही, जहां तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। जयपुर में 17.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया।

5 नवंबर से बदलेगा मौसम

मौसम केन्द्र जयपुर के अनुसार राजस्थान में 5 नवंबर से इस सिस्टम का असर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। आसमान साफ होने के साथ न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी। इससे सुबह-शाम की ठंड बढ़ जाएगी।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में पुलिस की कड़ी सुरक्षा में निकली बारात, आखिर किस दहशत में थे दूल्हा और बाराती, जानेंगे तो चौंक जाएंगे
जोधपुर
Rajasthan tight police security wedding procession What terror were groom and his wedding party in You shocked to know

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

04 Nov 2025 09:15 am

Published on:

04 Nov 2025 08:39 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Weather Update 4 November : मौसम विभाग की भविष्यवाणी, 90 मिनट में राजस्थान के 12 जिलों में झमाझम बारिश का अनुमान

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur Accident: ‘आपको हमारी उम्र लग जाए…’, ये कैप्शन बना आखिरी पोस्ट, 2 सगे भाइयों की मौत, 4 मासूमों के सिर से उठा पिता का साया

जयपुर

Jaipur Harmada Accident: ‘2 छोटे-छोटे बच्चों का क्या होगा’, दुकान खुली छोड़ भागे पिता की रुलाई, ‘हमें तो बस फोन पर पता चला…’

Jaipur Harmada Accident
जयपुर

Rajasthan Road Accident: राजस्थान में सिलसिलेवार सड़क हादसों के बाद एक्शन में भजनलाल सरकार

CM-Bhajanlal-Sharma
जयपुर

जयपुर में दर्द का सैलाब: खूनी डंपर से मां की गोद सूनी, किसी का बेटा-किसी का भाई…कुछ ही पलों में उजड़ गया संसार

Jaipur Tragedy
जयपुर

Jaipur Dumper Havoc : जयपुर में डंपर का कहर, 14 की मौत, इस दर्दनाक हादसे के बाद मन में उठ रहे सवालों के ये हैं जवाब, जानिए

Jaipur Dumper wreaks havoc killing 14 These are answers to questions arising in mind after this tragic accident know
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.