Weather Update 4 November : मौसम विभाग की भविष्यवाणी, 90 मिनट में राजस्थान के 12 जिलों में झमाझम बारिश का अनुमान

Weather Update 4 November : राजस्थान का मौसम अचानक बदल गया है। कई जिलों में रात से ही बूंदाबांदी हो रही है। मौसम विभाग का 4 नवंबर को नया अपडेट सुबह 7 बजे जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज राजस्थान के 12 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। जिसके तहत पाली, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, जयपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सीकर जिलों और आस-पास के क्षेत्र में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान हवा की गति 20-30 KMPH रहने की संभावना है।