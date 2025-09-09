Jaipur International Airport: जयपुर एयरपोर्ट पर उड़ानें लेट, यात्रियों का गुस्सा आसमान पर, क्या है वजह?



केवल आने वाली फ्लाइट्स ही नहीं, बल्कि जयपुर से रवाना होने वाली कई उड़ानें भी समय पर नहीं निकल सकीं। शाम 6:55 बजे अहमदाबाद जाने वाली इंडिगो फ्लाइट और रात 8 बजे हैदराबाद जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट एक-एक घंटे लेट रहीं। वहीं, शाम 5:30 बजे बेंगलूरु और शाम 6 बजे कोलकाता जाने वाली फ्लाइट्स लगभग आधा-आधा घंटे की देरी से रवाना हुईं।