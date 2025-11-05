कार चलाते समय मोबाइल रखते हैं तो हो जाएं सावधान, आईफोन मालिक के साथ हुई अजीब घटना, सोच भी नहीं सकते…

पुलिस का मानना है कि यह गिरोह का काम हो सकता है जो व्यस्त बाजारों और चौराहों पर लोगों का ध्यान भटकाकर कीमती सामान चुराते हैं। जयपुर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे इस तरह की ध्यान भटकाने वाली हरकतों से सावधान रहें। यदि कोई आपकी गाड़ी का शीशा खटखटाता है, तो पहले स्थिति को अच्छी तरह से जांचें और सुनिश्चित करें कि शीशा नीचे करने से पहले दरवाजे लॉक हों। खासकर अकेले ड्राइविंग करते समय अधिक सतर्क रहें। इस तरह के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं।