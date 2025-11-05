Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

कार चलाते समय मोबाइल रखते हैं तो हो जाएं सावधान, आईफोन मालिक के साथ हुई अजीब घटना, सोच भी नहीं सकते…

Jaipur Mobile Phone Scam News: जयपुर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे इस तरह की ध्यान भटकाने वाली हरकतों से सावधान रहें।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Jayant Sharma

Nov 05, 2025

Mobile Phone

प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत AI )

Jaipur News: राजधानी जयपुर में स्ट्रीट क्राइम का एक नया तरीका सामने आया है, जहाँ बदमाशों ने मिनर्वा सिनेमा के सामने एक 67 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक की चलती कार से महंगा स्मार्टफोन चुरा लिया। घटना के बाद लालकोठी थाने में चोरी का मामला दर्ज किया गया है।

यह चौंकाने वाली घटना 4 नवंबर 2025 को शाम करीब 7.15 बजे सांगानेरी गेट स्थित मिनर्वा सिनेमा के सामने हुई। पीड़ित नरेंद्र सिंह , निवासी आगरा रोड, अपनी ड्यूटी खत्म करके जौहरी बाजार से घर जा रहे थे। शिकायत के अनुसार जैसे ही उनकी कार सिनेमा हॉल के सामने पहुँची, एक अज्ञात व्यक्ति ने उनकी कार का शीशा खटखटाया और चिल्लाकर कहा कि उनका पैर गाड़ी के नीचे दब गया है।

पुलिस रिपोर्ट में बताया गया है, इस पर सिंह ने तुरंत गाड़ी का शीशा नीचे किया। शीशा नीचे करते ही, शीशा खटखटाने वाले व्यक्ति ने मौका पाकर तुरंत सिंह का लेटेस्ट आईफोन जिसमें दो सिम कार्ड थे, गाड़ी से चुरा लिया और मौके से फरार हो गया।

पुलिस का मानना है कि यह गिरोह का काम हो सकता है जो व्यस्त बाजारों और चौराहों पर लोगों का ध्यान भटकाकर कीमती सामान चुराते हैं। जयपुर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे इस तरह की ध्यान भटकाने वाली हरकतों से सावधान रहें। यदि कोई आपकी गाड़ी का शीशा खटखटाता है, तो पहले स्थिति को अच्छी तरह से जांचें और सुनिश्चित करें कि शीशा नीचे करने से पहले दरवाजे लॉक हों। खासकर अकेले ड्राइविंग करते समय अधिक सतर्क रहें। इस तरह के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं।

ये भी पढ़ें

लड़की ने फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, फिर इस ट्रिक से निकाल लिए 39 लाख रुपए,
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Nov 2025 11:55 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / कार चलाते समय मोबाइल रखते हैं तो हो जाएं सावधान, आईफोन मालिक के साथ हुई अजीब घटना, सोच भी नहीं सकते…

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

ट्रेंडिंग

Jaipur: 15 से 23 नवंबर तक पत्रिका नेशनल बुक फेयर में होगा ज्ञान-मनोरंजन का संगम, प्रवेश नि:शुुल्क

जयपुर

JAIPUR: ‘सब उजड़ गया…’, हरमाड़ा हादसे के समय भतीजे के साथ पैदल जा रही थी बबली, थोड़ी देर में बिछ गई चारों ओर लाशें

जयपुर

राजस्थान में खून से लाल हुईं सड़कें, 2 महीने में 790 लोगों की मौत और 1500 से अधिक हुए हादसे

Rajasthan road accident
जयपुर

Sun Transit Effects on Rashi : सूर्य गोचर से मचेगी हलचल! 6 नवंबर को 5 राशियों के लिए बड़े बदलाव के संकेत

Sun Transit Effects on Rashi
धर्म/ज्योतिष

स्लीपर बसों की हड़ताल फेल, दोपहर में दी थी भजनलाल सरकार को चेतावनी, रात में बिना शर्त हुई समाप्त, आज से चलना हुई शुरू

PATRIKA PHOTO
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.