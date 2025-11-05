कार चलाते समय मोबाइल रखते हैं तो हो जाएं सावधान, आईफोन मालिक के साथ हुई अजीब घटना, सोच भी नहीं सकते…

प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत AI )
Jaipur News: राजधानी जयपुर में स्ट्रीट क्राइम का एक नया तरीका सामने आया है, जहाँ बदमाशों ने मिनर्वा सिनेमा के सामने एक 67 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक की चलती कार से महंगा स्मार्टफोन चुरा लिया। घटना के बाद लालकोठी थाने में चोरी का मामला दर्ज किया गया है।
यह चौंकाने वाली घटना 4 नवंबर 2025 को शाम करीब 7.15 बजे सांगानेरी गेट स्थित मिनर्वा सिनेमा के सामने हुई। पीड़ित नरेंद्र सिंह , निवासी आगरा रोड, अपनी ड्यूटी खत्म करके जौहरी बाजार से घर जा रहे थे। शिकायत के अनुसार जैसे ही उनकी कार सिनेमा हॉल के सामने पहुँची, एक अज्ञात व्यक्ति ने उनकी कार का शीशा खटखटाया और चिल्लाकर कहा कि उनका पैर गाड़ी के नीचे दब गया है।
पुलिस रिपोर्ट में बताया गया है, इस पर सिंह ने तुरंत गाड़ी का शीशा नीचे किया। शीशा नीचे करते ही, शीशा खटखटाने वाले व्यक्ति ने मौका पाकर तुरंत सिंह का लेटेस्ट आईफोन जिसमें दो सिम कार्ड थे, गाड़ी से चुरा लिया और मौके से फरार हो गया।
पुलिस का मानना है कि यह गिरोह का काम हो सकता है जो व्यस्त बाजारों और चौराहों पर लोगों का ध्यान भटकाकर कीमती सामान चुराते हैं। जयपुर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे इस तरह की ध्यान भटकाने वाली हरकतों से सावधान रहें। यदि कोई आपकी गाड़ी का शीशा खटखटाता है, तो पहले स्थिति को अच्छी तरह से जांचें और सुनिश्चित करें कि शीशा नीचे करने से पहले दरवाजे लॉक हों। खासकर अकेले ड्राइविंग करते समय अधिक सतर्क रहें। इस तरह के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं।
