जयपुर के जलमहल पर विदेशी महिला के साथ गलत हरकतें… गले में हाथ ड़ाला, जबरन सेल्फी लेने के चक्कर में…

दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक विदेशी महिला जलमहल की पाल से जलमहल को निहार रही है। इसी दौरान कुछ युवक वहां आते हैं और एक सेल्फी लेने की मांग करते हैं। महिला असहज हो जाती है और वहां से जाना चाहती है, लेकिन युवकों ने उसे जाने नहीं दिया उल्टे उसके गले में हाथ डालकर उसे खींचने लगे और जबरन सेल्फी लेने का प्रयास करते रहे। इस दौरान महिला वहां से जाने का प्रयास करती रही, लेकिन युवकों ने उसे काफी देर तक परेशान किया। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को लेकर युवकों के खिलाफ कमेंट्स आ रहे हैं। लोग इसे शहर की छवि खराब करने वाला बता रहे हैं और जबरदस्ती करने वाले युवकों के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं।