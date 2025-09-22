Jaipur: जेडीए का झालाना से जगतपुरा तक एलिवेटेड रोड पर फोकस, जवाहर नगर में रोज लगता जाम

Jhalana–Jagatpura Elevated road: जेडीए की प्लानिंग खास लोगों को राहत पहुंचाने के लिए चल रही है। तभी तो बिना सोचे समझे अरण्य भवन से जगतपुरा तक एलिवेटेड रोड का प्लान बना लिया और 560 करोड़ रुपए का बजट भी स्वीकृत कर दिया। यदि मास्टरप्लान-2025 के अनुरूप झालाना बाइपास को विकसित किया जाए तो पैसे भी कम खर्च होंगे और लाखों लोगों की राह भी आसान हो जाएगी। लेकिन मास्टरप्लान की प्रस्तावित सड़क में कई निर्माण हैं, जिनको सरकार और जेडीए को हटाने हैं। कई जगह तो स्थायी निर्माण तक हो चुके हैं।