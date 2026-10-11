जयपुर: मालवीय नगर से गोपालपुरा बायपास के बीच बनेगी नई पुलिया, JDA ने शुरू किया काम; 3 महीने में मिलेगा नया रास्ता

वहीं, दीपावली से पहले शहरों में सफाई, रोशनी और सौंदर्याकरण के दावों की अब तस्वीरों से पड़ताल होगी। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शनिवार को जेडीए में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये नगरीय निकायों के अधिकारियों के साथ 100 दिवसीय कार्ययोजना की समीक्षा की। उन्होंने स्वच्छता और सुधार कार्यों से पहले और बाद के दिनांक युक्त जियो-टैग फोटो के साथ प्रगति रिपोर्ट देने के निर्देश दिए है। बैठक में जेडीसी सिद्धार्थ महाजन, डीएलबी सचिव रवि जैन, नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा और जेडीए सचिव गौरव सैनी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य सचिव ने इस दौरान 'सेवा सेतु' शिविर का निरीक्षण कर लाभार्थियों को पट्टे भी बांटे।