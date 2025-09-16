Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

जयपुर में कल से लगेगा JDA का शहरी सेवा शिविर, लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टे होंगे जारी, जानिए तारीख और स्थान

JDA Camp News: जेडीए 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक शहरी सेवा शिविर लगाएगा। पट्टे, नामांतरण, भू-उपयोग परिवर्तन, भवन स्वीकृति सहित कार्य होंगे। विभिन्न जोन अनुसार तय तिथियों पर शिविर लगेंगे, आवेदनों का निस्तारण मौके पर ही किया जाएगा।

जयपुर

Arvind Rao

Sep 16, 2025

Jaipur JDA Urban Service Camp
Jaipur JDA Urban Service Camp

JDA Camp News: राजधानी जयपुर में शहरी सेवा शिविर के तहत जेडीए 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक शिविर आयोजित करेगा। इन शिविरों में अनुमोदित योजनाओं के पट्टे, उप विभाजन-पुनर्गठन, भू-उपयोग परिवर्तन, नामांतरण, लीज मुक्ति प्रमाण पत्र, भवन निर्माण स्वीकृती और लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टे जारी किए जाएंगे।


वहीं, निगम के शिविरों में भी जेडीए के अधिकारी मौजूद रहेंगे। ताकि लोगों का काम बिना किसी रुकावट के हो सके। जेडीसी आनंदी ने बताया कि प्राप्त आवेदनों का निपटारा शिविर के दिनों में ही करने का प्रयास किया जाएगा।

ऐसे लगेंगे शिविर


-जोन 1, 2, 4, 9 और 10 के शिविर 17,18,19 और 20 सितंबर को जेडीए के नागरिक सेवा में लगाए जाएंगे।


-जोन 3, 7, 8, 11, 13, 14 के शिविर 23, 24, 25 और 26 सितंबर को जेडीए के नागरिक सेवा केंद्र में आयोजित होंगे।


-जोन 5, 6 और 12 के शिविर 01, 03, 06 और 07 अक्टूबर को नागरिक सेवा केंद्र जेडीए में लगाए जाएंगे।


-जोन पीआरएन (उत्तर प्रथम और द्वितीय) के शिविर 08, 09 और 10 अक्टूबर को चित्रकूट के जोन कार्यालय में लगाए जाएंगे।


-जोन पीआरएन (दक्षिण-प्रथम और द्वितीय) के शिविर 14, 15, 16 और 17 अक्टूबर को पत्रकार कॉलोनी के कार्यालय में आयोजित किए जाएंगे।

Published on:

16 Sept 2025 07:54 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में कल से लगेगा JDA का शहरी सेवा शिविर, लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टे होंगे जारी, जानिए तारीख और स्थान

