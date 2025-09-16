जयपुर में कल से लगेगा JDA का शहरी सेवा शिविर, लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टे होंगे जारी, जानिए तारीख और स्थान

JDA Camp News: राजधानी जयपुर में शहरी सेवा शिविर के तहत जेडीए 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक शिविर आयोजित करेगा। इन शिविरों में अनुमोदित योजनाओं के पट्टे, उप विभाजन-पुनर्गठन, भू-उपयोग परिवर्तन, नामांतरण, लीज मुक्ति प्रमाण पत्र, भवन निर्माण स्वीकृती और लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टे जारी किए जाएंगे।
वहीं, निगम के शिविरों में भी जेडीए के अधिकारी मौजूद रहेंगे। ताकि लोगों का काम बिना किसी रुकावट के हो सके। जेडीसी आनंदी ने बताया कि प्राप्त आवेदनों का निपटारा शिविर के दिनों में ही करने का प्रयास किया जाएगा।
-जोन 1, 2, 4, 9 और 10 के शिविर 17,18,19 और 20 सितंबर को जेडीए के नागरिक सेवा में लगाए जाएंगे।
-जोन 3, 7, 8, 11, 13, 14 के शिविर 23, 24, 25 और 26 सितंबर को जेडीए के नागरिक सेवा केंद्र में आयोजित होंगे।
-जोन 5, 6 और 12 के शिविर 01, 03, 06 और 07 अक्टूबर को नागरिक सेवा केंद्र जेडीए में लगाए जाएंगे।
-जोन पीआरएन (उत्तर प्रथम और द्वितीय) के शिविर 08, 09 और 10 अक्टूबर को चित्रकूट के जोन कार्यालय में लगाए जाएंगे।
-जोन पीआरएन (दक्षिण-प्रथम और द्वितीय) के शिविर 14, 15, 16 और 17 अक्टूबर को पत्रकार कॉलोनी के कार्यालय में आयोजित किए जाएंगे।