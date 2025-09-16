जयपुर में कल से लगेगा JDA का शहरी सेवा शिविर, लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टे होंगे जारी, जानिए तारीख और स्थान

JDA Camp News: राजधानी जयपुर में शहरी सेवा शिविर के तहत जेडीए 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक शिविर आयोजित करेगा। इन शिविरों में अनुमोदित योजनाओं के पट्टे, उप विभाजन-पुनर्गठन, भू-उपयोग परिवर्तन, नामांतरण, लीज मुक्ति प्रमाण पत्र, भवन निर्माण स्वीकृती और लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टे जारी किए जाएंगे।