Jaipur Good News: झालाना की सुपर मॉम ‘फ्लोरा’ की लेगेसी; 9 बार मां बनी, सफारी को दिए 17 शावक

राजधानी जयपुर के नजदीक लगभग 20 वर्ग किलोमीटर में फैले झालाना जंगल में लेपर्ड की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वर्तमान में यहां करीब 45 लेपर्ड मौजूद बताए जाते हैं, जिसके कारण इसे नर्सरी ऑफ लेपर्ड भी कहा जाता है। वर्ष 2012 से 2025 के बीच यहां करीब 90 शावक जन्मे हैं। यहां मादा लेपर्ड आरती और बूढ़ी मां का वंश प्रमुख है, क्योंकि करीब 60 फीसदी शावक इन्हीं से जुड़े हुए हैं। मादा लेपर्ड फ्लोरा भी आरती की बेटी है। वर्ष 2012 में जन्मी फ्लोरा अब तक 16 शावक जन्म चुकी है और इस वर्ष 3 नए शावकों के साथ देखी गई है।