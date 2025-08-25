Jaipur: शहर के भीतर रह कर पराए जैसे हालात, घर बाहर डराता टोल प्लाजा, जानें पूरा मामला

इन नई कॉलोनियों में रहने वालों का कहना है कि वे अब जयपुर की शहरी सीमा के भीतर आते हैं, लेकिन टोल की बाध्यता खत्म नहीं हुई है। दरअसल,शहर का दायरा बढ़ने के साथ अजमेर रोड के ठीकरिया,दौलतपुरा और बस्सी टोल प्लाजा के बाहर कॉलोनियां तेजी से बस रही हैं। लोग कम बजट और अपने घर की चाहत में वहां जा रहे हैं। जेडीए सीमाएं बढ़ाने पर काम कर रहा है। सीमाओं का विस्तार होने पर टोल प्लाजा के बाद का इलाका भी विकास में शामिल होगा। लेकिन यही लोगों के लिए नई परेशानी खड़ी कर सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि टोल प्लाजा को आगे नहीं खिसकाया गया तो आने वाले वर्षों में लाखों लोग शहर के भीतर रहते हुए भी टोल देने पर मजबूर होंगे।