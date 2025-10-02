जयपुर में ज्वेलर्स से लूट-जानलेवा हमला मामले में बड़ी कार्रवाई, हिस्ट्रीशीटर ‘आधा किलो’ समेत 4 गिरफ्तार, ऐसे रची थी साजिश

लूट-जानलेवा हमला मामले में बड़ी कार्रवाई
जयपुर: माणक चौक थाना क्षेत्र स्थित श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर परिसर की एक ज्वेलरी शॉप में दो दिन पहले लूट और जानलेवा हमले का प्रयास करने वाले चार बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वारदात का मास्टरमाइंड गलता गेट थाने का हिस्ट्रीशीटर अफसार उर्फ आधा किलो निकला।
पुलिस कार्रवाई के दौरान तीन बदमाशों के पैर टूट गए थे, जिन्हें एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। छुट्टी मिलने के बाद सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपियों से दो चाकू और वारदात में इस्तेमाल वाहन बरामद किया।
डीसीपी (नॉर्थ) करन शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में इमाम चौक गलता गेट निवासी अफसार उर्फ आधा किलो (30), रामगंज बाजार निवासी मुईनुद्दीन (35), जय सिंहपुरा खोर निवासी इकराम (41) और अमन कॉलोनी खोह नागोरियान निवासी अयाज (30) शामिल हैं।
ये सभी आदतन अपराधी हैं। इनके खिलाफ चोरी, लूट, मारपीट, ऑर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास जैसे प्रकरण दर्ज हैं। अफसार के खिलाफ गलता गेट, सुभाष चौक, रामगंज और आमेर सहित विभिन्न थानों में कुल 18 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।
दो दिन पहले बदमाशों ने बड़ी चौपड़ स्थित कृष्णा ज्वेलर्स में घुसकर संचालक ओमप्रकाश शर्मा को चाकू की नोक पर बंधक बनाकर लूट की कोशिश की थी। शोर सुनकर आसपास के व्यापारी मौके पर पहुंच गए, जिससे घबराकर बदमाश भाग निकले।
बदमाशों की तलाश के लिए थानाप्रभारी राकेश ख्यालिया के नेतृत्व में पुलिस टीमों का गठन किया गया।
पुलिस ने 50 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आरोपियों का रूट ट्रैस कर उन्हें दबोच लिया। आरोपियों को पकड़ने में कांस्टेबल गिरधर और अनिल की अहम भूमिका रही। आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि वे साजिश के तहत ग्राहक बनकर ज्वेलरी शॉप्स पर जाते हैं। लूट के इरादे से दुकानदार को धमकाते और विरोध पर हमला कर देते हैं।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग