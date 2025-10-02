जयपुर में ज्वेलर्स से लूट-जानलेवा हमला मामले में बड़ी कार्रवाई, हिस्ट्रीशीटर ‘आधा किलो’ समेत 4 गिरफ्तार, ऐसे रची थी साजिश

पुलिस ने 50 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आरोपियों का रूट ट्रैस कर उन्हें दबोच लिया। आरोपियों को पकड़ने में कांस्टेबल गिरधर और अनिल की अहम भूमिका रही। आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि वे साजिश के तहत ग्राहक बनकर ज्वेलरी शॉप्स पर जाते हैं। लूट के इरादे से दुकानदार को धमकाते और विरोध पर हमला कर देते हैं।